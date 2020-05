Carlos Sainz ficha por Ferrari

La noticia que contó ABC se confirmó para satisfacción de los aficionados españoles a la Fórmula 1. Carlos Sainz correrá en Ferrari a partir de 2021, durante dos temporadas. La salida de Sebastian Vettel ha llevado al piloto a la mítica escudería, en la que compartirá coche con Charles Leclerc. Sainz dejará así McLaren, el equipo con el que competirá este año, después de dos temporadas. En su sexto curso en la F1, McLaren (dos), Renault (1) y Toro Rosso (3), el madrileño llega a la cumbre de Ferrari. Será el tercer español en pilotar para Ferrari después de su ídolo Fernando Alonso (2010-2014) y Alfonso de Portago (cinco carreras entre 1956 y 1957).

