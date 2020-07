Fórmula 1 Red Bull dice un «no definitivo» a la vuelta de Vettel «Es definitivo, me temo, y Seb es consciente», ha explicado Christian Horner

Red Bull ha dado un «no» definitivo a las opciones de Sebastian Vettel de regresar el año que viene a la escudería con la que ganó sus cuatro títulos mundiales. A la negativa de la escudería de las bebidas energéticas se ha sumado también la de Racing Point, por lo que las opciones del piloto alemán de continuar en la Fórmula 1 son cada vez más reducidas.

Vettel terminará su contrato con Ferrari al final de esta temporada y aseguró ayer que diría sí a una posible oferta de su antiguo equipo. «Tuvimos una época brillante con Seb», ha explicado Christian Horner, team manager de Red Bull. «Será siempre parte de nuestra historia. Pero no esperamos ir al mercado de pilotos este año. Nuestro compromiso es con nuestra parja actual. Creemoq ue tanto Verstappen como Albon tienen un enorme potencial».

«Es un no definitivo, me temo. Creo que Sebastian es consciente de ello»«, terminó Horner, quien sugirió a Vettel buscar acomodo en Racing Point. Sin embargo, la escudería propiedad de Lawrence Stroll también rechazó la opción del alemán. »Es extraño que alguien rechace a un cuatro veces campeón del mundo, pero tenemos contrato con nuestros dos pilotos y no tenemos espacio«, explicó Otmar Szafnauer, jefe del equipo rosa, que pasará a denominarse en 2021 Aston Martin.

Vettel aparecía en la carrera por sentarse en el Renault la próxima temporada, pero la decisión de la escudería gala de fichar a Fernando Alonso le dejó también las puertas de esa posibilidad.