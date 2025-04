El español Kilian Jornet marca un nuevo récord en su cuarta victoria en el mítico Ultra-Trail de Mont Blanc

Ni el mejor de los guiones hubiese preparado un desenlace tan perfecto para el español Kilian Jornet, que tras una auténtico viacrucis se proclamó por cuarta vez campeón del Ultra-Trail de Monc Blanc, monumento del atletismo de montaña, un auténtico ogro de 171 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel que, a ratos, se convirtió en un ser inofensivo contra el español, absolutamente desatado Jornet, que no solo se llevó la prueba sino que incluso la finalizó en tiempo récord, el único deportista que lo ha hecho en menos de 20 horas (19 horas y 49 minutos). Y todo ello con Covid, aunque asintomático. «Desde la salida no ha habido un momento en el que no haya sufrido», declaró ya en la meta.

Recupera Jornet a sus 34 años un trono con el que siente un magnetismo especial. No se enfrentaba a los Alpes desde 2018, y en aquella ocasión fue la montaña la que venció. El español se retiró a los 84 kilómetros debido a unos problemas estomacales que le había provocado una picadura de avispa en la línea de salida. No fue así esta vez. El atleta perseveró contra todo y contra todos y solo el francés Mathieu Blanchard se erigió como una amenza, pero el de Sabadell lo dejó atrás en los últimos 20 kilómetros de recorrido y sumó su cuarto entorchado (fue campeón en 2008, 2009 y 2011), igualando el récord de François D'Haene, que también suma cuatro victorias en Chamonix.

Pese a las inclemencias meteorológicas y los afilados rivales, el gran enemigo de Jornet fue el Covid. De hecho, su participación en la prueba estuvo pendiendo de un hilo hasta el último momento, pues dio positivo hace solo una semana y, aunque sin síntomas, se encomendó a las recomendaciones médicas para disputar o no la dura carrera alpina. «Me siento bien, no tengo ningún síntoma, no tengo fiebre y el médico me ha dado el ok para competir. Seré inteligente en carrera», aseguró antes de despegar. Su espectacular actuación corroboró sus palabras.

«Cuando paso de mi umbral, noto una presión en los pulmones, no puedo respirar bien y empiezan los calambres en las piernas», le comentó a su médico en una de las paradas técnicas, en Champex Lac, en el kilómetro 126 y cuando aún era tercero, con el estadounidense Jim Walmsley en la cabeza de carrera. Con la noche ya entrada y con los abandonos multiplicándose por doquier, Jornet comenzó a apretar aunque con el hándicap físico acechándole en cada esquina de las pedregosas e infernales rutas alpinas.

«Sabía que no podía pasarlo porque si lo pasaba notaba síntomas. Era ir ahí, lo más rápido sin pasar ese umbral. Cuando Jim (Walmsday) se ha ido he intentado seguirlo un minuto, pero enseguida, todo roto. Era estar allí y quedarme en ese límite», comentó ya como campeón. Sin embargo, mantuvo el tipo y nuca perdió de vista a Blanchard, que en los últimos kilómetros se convirtió en su único opositor.

En ese final épico a más de 2.000 metros de altitud, un uno contra uno digno de 'La cúpula del trueno', Jornet se vació, superó el umbral, más bien lo resquebrajó, y se fue en solitario, imparable, hacia la línea de meta, cojeando de su pierna izquierda aunque con el triunfo y el tiempo récord al alcance de su mano. Incluso en un día con tantos inconvenientes y con su habitual fluidez desaparecida durante muchos tramos, el español consiguió hacer historia por partida triple. Un día más en la oficina para el monstruo Jornet.

