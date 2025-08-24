El escandaloso precio récord pagado por un cromo de Michael Jordan y Kobe Bryant

Un cromo autografiado por Michael Jordan y Kobe Bryant se vendió por 12.932.000 dólares (11 millones de euros) este sábado, estableciendo un récord histórico, el de la cantidad más elevada abonada por una tarjeta deportiva coleccionable.

Así, la 'Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant 2007-08' (nombre completo y oficial de la tarjeta) batió la marca del cromo 'Topps Mickey Mantle —jugador de béisbol de New York Yankees— de 1952', vendido por 12,6 millones de dólares (10,7 millones de euros) en agosto de 2022.

La tarjeta Jordan-Bryant es, además el segundo artículo deportivo coleccionable más caro de la historia, después de la camiseta de Babe Ruth —considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos— de la Serie Mundial de 1932. Ese pequeño trozo de historia se vendió por 24,12 millones de dólares (20,6 millones de euros) en 2024.

Babe Ruth, widely regarded as the best baseball player of all time, wore the shirt as he "called the shot".



He pointed towards centre field while batting, before hitting what became his final World Series home run 🏆



The previous record was basketball legend Michael Jordan's… pic.twitter.com/iNnUNRYcZ7 — DW Sports (@dw_sports) August 25, 2024

El cromo de Jordan y Bryant fue vendido a un comprador anónimo por Heritage Auctions, casa de subastas deportivas. «Esta tarjeta es el summum, es imposible crear otra. Los coleccionistas de baloncesto modernos siempre la han considerado un santo grial», declaró Chris Ivy, director de Heritage, a la cadena de televisión norteamericana ESPN.

Ivy desveló que el anterior dueño de la tarjeta la había conservado durante más de una década, rechazando ofertas privadas de «siete cifras» durante ese tiempo. «El precio estimado previo a la subasta era de más de 6 millones de dólares (5 millones de euros). A veces, si una pieza es tan única como esta, es realmente beneficioso dejarla madurar».