Suscribete a
ABC Premium

El escandaloso precio récord pagado por un cromo de Michael Jordan y Kobe Bryant

Un coleccionista adquiere una tarjeta exclusiva firmada por los dos legendarios jugadores de baloncesto

Alcaraz, bendecido por un sacerdote de la catedral de San Patricio de Nueva York antes del US Open

El escandaloso precio récord pagado por un cromo de Michael Jordan y Kobe Bryant

ABC

Un cromo autografiado por Michael Jordan y Kobe Bryant se vendió por 12.932.000 dólares (11 millones de euros) este sábado, estableciendo un récord histórico, el de la cantidad más elevada abonada por una tarjeta deportiva coleccionable.

El escandaloso precio récord pagado por un cromo de Michael Jordan y Kobe Bryant

Así, la 'Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Jordan & Bryant 2007-08' (nombre completo y oficial de la tarjeta) batió la marca del cromo 'Topps Mickey Mantle —jugador de béisbol de New York Yankees— de 1952', vendido por 12,6 millones de dólares (10,7 millones de euros) en agosto de 2022.

La tarjeta Jordan-Bryant es, además el segundo artículo deportivo coleccionable más caro de la historia, después de la camiseta de Babe Ruth —considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos— de la Serie Mundial de 1932. Ese pequeño trozo de historia se vendió por 24,12 millones de dólares (20,6 millones de euros) en 2024.

El cromo de Jordan y Bryant fue vendido a un comprador anónimo por Heritage Auctions, casa de subastas deportivas. «Esta tarjeta es el summum, es imposible crear otra. Los coleccionistas de baloncesto modernos siempre la han considerado un santo grial», declaró Chris Ivy, director de Heritage, a la cadena de televisión norteamericana ESPN.

Ivy desveló que el anterior dueño de la tarjeta la había conservado durante más de una década, rechazando ofertas privadas de «siete cifras» durante ese tiempo. «El precio estimado previo a la subasta era de más de 6 millones de dólares (5 millones de euros). A veces, si una pieza es tan única como esta, es realmente beneficioso dejarla madurar».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app