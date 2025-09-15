Duplantis vuelve a batir su récord del mundo: salta por encima de los 6.30

El sueco Armand Duplantis ha vuelto a marcar este lunes su nuevo récord: ha saltado con pértiga por encima de los 6,30 metros.

Lo ha logrado al tercer intento, animado por el público, y en los mundiales de atletismo de Tokio, donde se ha colgado además su tercera medalla de oro mundial. La plata ha sido para el griego Emmanouil Karalis (6,00 m) y el bronce se lo ha quedado el australiano Kurtis Marschall (5,95 m).

Hace menos de una semana, el deportista, de 25 años, había logrado su último récord: 6,29 metros en el Memorial Gyulai Istvan celebrado en Budapest. Es la decimocuarta vez, pues, que consigue batir esta plusmarca mundial desde que lo hiciera por primera en febrero de 2020, cuando saltó 6,17 metros. Desde entonces, Polonia, Escocia, Serbia, Estados Unidos, China, Suecia, Hungría: todas han visto a Duplantis besar su cielo.

💥¡¡ARMAND 'RECORDMAN' DUPLANTIS!!



👁️Con todo el estadio mirándole

🥵En el último intento

🔝6.30 para el sueco



De Tokyo para el 'Mondo' entero#WCHTokyo2025 #atletismoRTVE



🔴EN DIRECTO: https://t.co/mJHoQtBImQ pic.twitter.com/Vs2KkC4EnZ — Teledeporte (@teledeporte) September 15, 2025

«Es mejor de lo que podría haber imaginado. Es increíble poder ofrecerles este récord mundial. El público estaba muy animado. Muchas gracias. Estoy muy feliz», ha declarado el joven.

[EN AMPLIACIÓN]

Más temas:

UH ABC