Carla Bernat, la primera española que logra el triunfo en Augusta

El Masters de Augusta es el grande más favorable para el golf español, pues ha visto a cuatro jugadores triunfar en él (Seve Ballesteros, Chema Olazábal, Sergio García y Jon Rahm) para sumar un total de seis chaquetas verdes. Y, desde hoy, una española ... se suma a esta relación al imponerse en el Augusta National Amateur, la versión femenina que se juega en el mismo recorrido y con las mismas condiciones que se encontrarán los hombres a partir del próximo jueves.

Carla Bernat (21), que participaba en el torneo por tercera vez, es la mujer que se suma a esa lista de vencedores. Por su fuera poco, lo hace al lado de su gran ídolo y amigo, el propio Sergio. Es natural de Castellón, su entrenador es Víctor, el padre del gran campeón, y profesa una gran devoción por la familia García. «Les estoy muy agradecida por todo el cariño que me dan y lo que me enseñan», comentó emocionada al recibir su trofeo, sabedora de haber hecho historia aunque con la pena de no haber podido saludar en persona a su mentor. «Sergio está jugando esta semana en el LIV Golf de Doral y no ha podido venir, y la semana que viene yo no me podré quedar al Masters porque vuelvo a la Universidad», señaló con cierta lástima, aunque el hecho de que Olazábal la esperara al final de la vuelta compensó esa ausencia por su comentario: «Has jugado muy bien, estoy orgulloso de ti», le dijo el vasco.

Su triunfo (-12) se basó en una gran actuación en la última jornada, en la que firmó 68 golpes merced a un juego largo impresionante y a su finura en los 'putts'. El punto de inflexión en su ronda llegó en el hoyo 10, cuando se pasó de 'green' por la zona derecha y la aproximación le quedó a siete metros cuesta abajo. «Sabía que el torneo se iba a decir en los últimos agujeros y no podía fallar ese golpe. Tenía que salvar el par como fuera y ese fue el momento clave porque a partir de ahí ya jugué más tranquila al ir viendo el título cada vez más cerca», reconoció.

No le faltaba razón a la corajuda castellonense. Aparte de ser campeona de España y Europa, ha ganado siete veces en la NCAA, con las universidades de Tulane y Kansas State. Por eso, al verse con tres golpes de ventaja y otras tantas banderas por jugar sabía que lo tenía hecho. Las otras rivales tampoco les estaban apretando y se pudo permitir incluso un 'bogey' en el 17 antes de afrontar el famoso último hoyo del National con toda la confianza del mundo. Para su recuerdo quedará el último toque victorioso, muy similar al que le dio a García su chaqueta verde, que en su caso le llevó a un gran abrazo con Andrea Revuelta (-8), su amiga del equipo nacional, que jugaba junto a ella y luchó para acabar en cuarta posición; mientras, Carolina Lopez-Chacarra (la hermana del profesional Eugenio), finalizó novena (-6), certificando una jornada inolvidable para el golf nacional.