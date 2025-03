Joel Parra: «Yo no detecté nada con Ricky; hay que darle espacio, que se tome su tiempo»

Joel Parra (Barcelona, 23 años) viene de vivir un año de vértigo, una montaña rusa que empezó el pasado septiembre, cuando se proclamó campeón de Europa con España en su primera convocatoria con la selección en un torneo oficial. Llegar y besar el santo, como quien dice. Tras el milagroso y merecido trofeo, volvió al Joventut, donde ha jugado desde que tiene uso de razón, y completó una gran temporada con los de Badalona, dejando muy claro que las expectativas que se habían generado en torno a él eran más que palabras en el aire. El mes pasado, el Barcelona, en plena reconstrucción tras las salidas de Mirotic y Jasikevicius, anunció la contratación de Parra para las próximas cuatro temporadas, unos días antes de viajar a Madrid para comenzar a preparar el Mundial con la selección española. El alero, en esta vorágine, charla con ABC sobre su papel en el combinado nacional, su firma por los azulgranas y sobre los imprevistos y fortalezas del equipo en su carrera por defender el título de campeones del mundo.

-¿Qué tal la experiencia en Málaga?

-Muy bien, el equipo ha estado muy concentrado y hemos seguido las instrucciones del cuerpo técnico para llegar lo mejor posible al Mundial. Además, hemos tenido dos partidos muy exigentes.

-Eslovenia y Estados Unidos, concretamente.

-Al final siempre queremos jugar contra los mejores, y estos equipos están entre los candidatos a ganar el Mundial. Nos han servido para ver cómo estamos de forma, pese a que no hemos tenido tiempo de entrenar tanto.

-Se emparejó con Luka Doncic, uno de los mejores jugadores del mundo.

-Sí, por el plan de partido me tocó, pero al final defender a un jugador de su nivel requiere una actuación colectiva. Creo que en los últimos dos años hemos demostrado que podemos hacer cosas grandes cuando defendemos como equipo. A jugadores de estas características, con mucho talento, les hemos conseguido hacer sentir incómodos.

-¿Cómo digirió el grupo la decisión de Ricky?

-Bueno, el grupo lo aceptó, es su decisión y es respetable. Lo importante es la persona, mucho antes que el equipo. Él tiene que estar cómodo y aquí nos tiene para apoyarle. Cuando esté listo para volver le esperamos con los brazos abiertos. Pero ahora es momento de darle espacio, que se tome su tiempo y que decida qué es lo mejor para él.

-Rudy dijo que se sentía culpable porque Ricky necesitaba un abrazo y él no se dio cuenta de dárselo. ¿Usted le notó algo diferente durante los primeros días de preparación?

-Yo con Ricky no había coincidido aún, era la primera vez que compartíamos convocatoria. Rudy le conoce desde mucho más tiempo, desde el Badalona. Yo al no tener tanto trato con Ricky, pues no detecté nada. Pero ya está, hay que dejar pasar el tema. Es su decisión y si cree que es lo mejor para él, pues adelante. Nosotros tenemos que centrarnos y seguir nuestro camino hacia el Mundial.

-¿Se siente ya un veterano tras la conquista del pasado Eurobasket?

- La verdad es que hay gente mucho más veterana en la selección. Pero bueno, sí que es verdad que me noto con más peso que cuando empecé a venir en las ventanas hace unos años. Pero me queda mucho que aprender de los que más tiempo llevan aquí como Rudy, Llull, Juancho, Willy o Claver.

-¿Les están pegando mucha caña a los Golden Boys 2.0? (Scariolo ha decidido integrar en esta preparación para el Mundial a los grandes talentos de las categorías inferiores, como Aday Mara, Hugo González o Izan Almansa, entre otros).

-No, cuando tú vienes a un equipo por primera vez, lo que te gusta es que te traten con tacto y con cariño, con respeto y con ganas de que te enseñen. Así es como me recibieron a mí en su día y es como yo intento darles la bienvenida a los más jóvenes. Tienen una calidad increíble y están entrando bien a la dinámica del equipo.

-¿Ve alguna similitud entre esta preparación y la de hace un año para el Eurobasket, en la que España tampoco parte como favorita?

-Bueno, en los últimos torneos no nos daban como favoritos y al final fuimos campeones en el Mundial y en el Eurobasket. Creo que tenemos que ir con la misma mentalidad, ser humildes, ir partido a partido y ser conscientes de que cualquiera nos puede ganar pero que podemos ganar a cualquiera. Trabajar duro, en lo físico y en lo mental, y estar preparados para todo.

-Scariolo dijo que les ponía vídeos del Mundial de España de 2014, que fue un desastre, y que les decía como estaba España en las casas de apuestas para ganar el Mundial (sexta en la mayoría). ¿Os incide mucho para que entendáis bien lo que significa la derrota?

-La derrota es parte de la vida, por desgracia no siempre se gana. Hay que estar preparado por si se pierde, saber mantenerse firme, aguantar el golpe. Sergio (Scariolo) lo sabe bien y nos prepara para la posibilidad. Pero insisto, si defendemos y competimos, podemos ganar a cualquiera.

-¿Cómo se cuajó su fichaje por el Barcelona? Parece que fue todo muy rápido...

-Se hizo en pocos días, me llamaron un viernes por la tarde y todo fue muy sencillo. Ha sido una decisión buena, deportiva más que económica. Estoy muy contento.

-Willy Hernangómez, Darío Brizuela y también usted. ¿Qué le parece la españolización que está haciendo el Barcelona?

-Muy bien, es importante que el club tenga jugadores que sepan lo que significa llevar esta camiseta. Estamos los tres en la selección y hemos estado hablando con Abrines de la temporada que viene. Tenemos muchas ganas.