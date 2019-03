Liga griega El Olympiacos cumplió su amenaza y no se presentó al derbi liguero con el Panathinaikos El club blanquirrojo había asegurado que no volvería a jugar ante los 'verdes' si los partidos no eran dirigidos por árbitros extranjeros

S. D. | EFE @abc_deportes Actualizado: 18/03/2019 15:46h Tal y como había anunciado, el Olympiacos no se presentó este domingo al derbi ante el Panathinaikos de la decimonovena jornada de la liga griega de baloncesto. El club blanquirrojo había asegurado que no volvería a jugar ante los 'verdes' si los partidos no eran dirigidos por árbitros extranjeros. Como se designaron colegiados locales no se presentó al encuentro, que pierde por 0-20. En principio se le quitarán seis puntos de la clasificación y si vuelven a protagonizar una nueva incomparecencia será descendido a segunda. El conflicto estalló a raiz de que el Olympiacos decidiera retirarse en el descanso de la semifinal de la Copa de Grecia en la que se enfrentaba al Panathinaikos, al considerar que estaba siendo perjudicado por los árbitros. La primera parte acabó con clara ventaja para el Panathinaikos, que ganaba por 40-25. En los vestuarios, los directivos del club de El Pireo decidieron que los jugadores no volviesen a la pista y anunciaron por redes sociales que abandonaban el Pabellón OAKA. Temas Grecia

Baloncesto