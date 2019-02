Atlético Las razones de Simeone para renovar con el Atlético «Sobre todo creo en los futbolistas, podemos mejorar y seguir compitiendo», ha dicho en rueda de prensa

Diego Pablo Simeone, técnico argentino del Atlético de Madrid, expresó estar «convencido» de la decisión de renovar con el club hasta 2022, «sobre todo» porque cree en sus futbolistas, con los que espera «mejorar» y «seguir compitiendo».

«No he escuchado nada de críticas, tengo algo puesto en la cabeza y estoy convencido del paso que estamos dando. Confío en el club y sobre todo creo en los futbolistas. Lo que me empuja a renovar la energía de cara a esta decisión son los futbolistas. Veo que podemos mejorar, seguir compitiendo y eso es lo que me despierta el mejor gen que tengo: competir», señaló Simeone en la rueda de prensa previa al partido frente a Rayo Vallecano de este sábado.

El argentino prefiere no analizar «absolutamente nada» de lo que ha logrado en el banquillo del club, porque el fútbol depende «mucho» del día a día. «Tenemos un desafío grande, donde veo trabajo y gente joven que puede hacer crecer al equipo», insistió.

«La decisión de quedarnos y seguir caminando este camino es por los futbolistas, los jugadores que tiene el Atleti son importantes. Vamos a poder crecer con ellos y seguiremos buscando competir, que es lo que me propuse desde el primer día», remarcó el argentino.

Además, dejó claro que no está «para pedir nada». «Estoy en el lugar de dar, de agradecer a los futbolistas que tenemos y que durante siete años han mantenido este trabajo. Como técnico aspiro a dar a los jugadores las herramientas para seguir compitiendo», prosiguió.

Por último, confirmó que el 'Mono' Burgos todavía no ha cerrado su acuerdo con el club porque tiene un contrato individual. «Está negociando detalles de su contrato individual, esperemos que lo resuelva lo antes posible o cuando él crea oportuno», finalizó.

Vuelta de Diego Costa

Otro asunto de actualidad en el Atlético es la vuelta de Diego Costa, lesionado el pasado mes de noviembre. Tras operarse y después del proceso de recuperación, el hispano-brasileño vuelve a estar a las órdendes de Simeone. Sobre esto también ha hablado el argentino:

«Costa y Morata son compatibles a partir de un trabajo consolidado y una estructura de equipo que nos pueda llevar a ese lugar. Costa está bárbaro, tiene un hambre... Está que se sale, con ambición, como es él, un guerrero, le necesitamos. Ojalá que mañana empiece a sacar todo lo que tiene, porque el equipo le necesita», señaló Simeone.

El que seguirá sin poder ayudar será el centrocampista Koke Resurrección. «Su presencia es fundamental, pero nos agarramos a su ausencia porque tenemos futbolistas importantes que tienen que resolver las situaciones», admitió.

Sobre su próximo rival, el argentino alabó el «gran trabajo» de Míchel al frente del conjunto franjirrojo. «Ha cambiado el sistema y el equipo ha respondido muy bien con Advíncula y Moreno por los costados. En su campo se crecen y dan un paso más, será un partido duro. Tendremos que llevar el partido al lugar donde creemos que podemos hacer daño», expresó.

Por otro lado, y pese a la polémica del derbi, no cambió su mensaje de apoyo al VAR. «Todo es importante para seguir creciendo, el VAR especifica mucho más lo que a veces no se veía. Antes se levantaba la bandera y no se sabía si era 'offside', ahora sí y se ve si es penalti o no», insistió.

En este sentido, cree que el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, que el pasado martes demandó que en el videoarbitraje hubiese «más valentía a la hora de revisar esas jugadas interpetables», fue «contundente, claro y preciso».

«Ojalá se pueda seguir mejorando y creciendo, que la responsabilidad vaya paralela de los árbitros de arriba a los de abajo», opinó sobre el VAR, aunque cree que es «muy pronto» para valorar. «La decisión siempre es de un ser humano, pero está claro que ahora se ven», agregó.

Según el técnico rojiblanco, el VAR no les «favoreció» ante el Betis y el Real Madrid, pero no quieren excusarse en eso. «No son determinantes en nuestra autocrítica, estamos enfocados en mejorar los detalles», sentenció.