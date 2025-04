Valencia - Betis: Hay vida más allá del derbi

Sigue el fútbol. Apenas ha habido pausa desde mediados de agosto en una temporada distinta a lo habitual. Llega el Mundial de Qatar y la competición en España agota las últimas fechas antes del parón. Para el Betis sólo queda un partido oficial, el de ... hoy en Mestalla con el Valencia. Y ya no afrontará de nuevo otro hasta el final de año, en una fecha todavía por anunciar, con el Athletic en Heliópolis. El momento es ahora. En una semana algo distinta por varios motivos. Para empezar, porque el equipo entrenado por Manuel Pellegrini llega después del primer derbi sevillano de la temporada. Partido que no dejó indiferente a nadie. Con mucho que analizar. Y con nombres propios.

Para empezar, el Betis no podrá contar hoy con los expulsados en el transcurso del partido con el Sevilla del pasado domingo, Fekir y Borja Iglesias. Desde Heliópolis se presentaron alegaciones por la tarjeta roja mostrada al futbolista francés, pero fueron rechazadas por el Comité de Competición, que impuso un partido de suspensión a Fekir. También a Borja Iglesias. Dos referentes en el actual Betis. Sin ir más lejos, ocho de los 17 goles a favor que acumula el equipo bético en lo que va de LaLiga 22-23 han llevado la firma del delantero gallego. Tampoco podrá contar el entrenador bético con Luiz Felipe, Joaquín y Juanmi, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. El que sí llega a tiempo es Guido Rodríguez, que inició el entrenamiento de ayer con el grupo. Posteriormente, el propio entrenador bético anunció que el centrocampista se encontraba en condiciones de estar en la convocatoria para la jornada de hoy.

Un partido de tanta trascendencia como el derbi deja en segundo plano muchas otras circunstancias. Sin embargo, lo de hoy en Mestalla encierra gran significado también. Por ejemplo, desde el punto de vista clasificatorio. El Betis ha llegado a la jornada pendiente de los resultados de varios equipos y con 24 puntos en total después de las 13 jornadas que ha afrontado. Ocho de ellos se han firmado a domicilio. El triunfo de hace once días en San Sebastián en el partido con la Real Sociedad (0-2) le permitió volver a ganar a domicilio en LaLiga 22-23, circunstancia que no ocurría desde el 20 de agosto, en el partido con el Mallorca (1-2) correspondiente a la segunda jornada. Además, el resultado de San Sebastián permitió romper también una racha de tres partidos consecutivos, Celta (1-0), Valladolid (0-0) y Cádiz (0-0), en los que el Betis no había conseguido marcar a domicilio. De ahí la importancia del partido de hoy. Tratar de sumar para conseguir el mejor balance posible ahora que el calendario general tiene un parón una vez completada la jornada 14 del campeonato. Y que no volverá hasta una vez finalizado el Mundial de Qatar.

Por su parte, el Valencia llega al partido de hoy después de la igualada (1-1) con la Real Sociedad en el Reale Arena. Una lesión de tobillo deja sin opciones al delantero del Valencia Cavani. De los 16 puntos que ha acumulado después de 13 jornadas, el equipo entrenado por Gennaro Gattuso ha firmado 10 en Mestalla. Acabaron con triunfo del Valencia los partidos afrontados con el Girona (1-0), Getafe (5-1) y Celta (3-0). Hubo igualada con el Elche (2-2) y derrotas con el Atlético de Madrid (0-1), Mallorca (1-2) y Barcelona (0-1).

Tiene buenos recuerdos el equipo bético de su anterior desplazamiento a Valencia. En la jornada 36 del campeonato 21-22 en Primera división, el Betis ganó por 0-3 en Mestalla. Fue el 10 de mayo, poco más de dos semanas después de la final de la Copa del Rey en la que el equipo bético consiguió en el estadio de La Cartuja el título al ganar al Valencia en la tanda de penaltis. Vuelve el Betis a Mestalla. En su último partido oficial antes del parón por el Mundial. Antes de iniciar una gira por Argentina y Chile en la que afrontará tres amistosos. Pero de momento, lo más importante es hoy. Después del derbi. Mestalla.