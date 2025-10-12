Suscríbete a
+Palmera

Internacionales

Sin minutos para el Cucho Hernández en el amistoso México - Colombia (0-4)

El seleccionador, Néstor Lorenzo, decidió que el delantero del Betis no participara en el primer amistoso de la ventana FIFA de octubre del combinado cafetero

España, eliminada del Mundial sub 20 (2-3) y Pablo García ya puede volver a incorporarse al Betis

Cucho Hernández golpea el balón en un entrenamiento con la selección colombiana
Cucho Hernández golpea el balón en un entrenamiento con la selección colombiana @FCFSeleccionCol
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las selecciones ya clasificadas para el Mundial de 2026 que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá, aprovechan las fechas FIFA para disputar encuentros amistosos e ir preparándose para la cita mundialista aunque quede todavía menos de un año. Sirven estos partidos como una ... especie de entrenamientos, con público eso sí, también para que los seleccionadores prueben a jugadores y detalles novedosos de cara a una cita tan importante en la que todos quieren hacer un buen papel. Es el caso de la selección colombiana, donde se encuentra el delantero del Real Betis, Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app