Sin minutos para el Cucho Hernández en el amistoso México - Colombia (0-4)

Las selecciones ya clasificadas para el Mundial de 2026 que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá, aprovechan las fechas FIFA para disputar encuentros amistosos e ir preparándose para la cita mundialista aunque quede todavía menos de un año. Sirven estos partidos como una ... especie de entrenamientos, con público eso sí, también para que los seleccionadores prueben a jugadores y detalles novedosos de cara a una cita tan importante en la que todos quieren hacer un buen papel. Es el caso de la selección colombiana, donde se encuentra el delantero del Real Betis, Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Esta pasada madrugada, en Arlington (Texas, Estados Unidos), el combinado cafetero disputó un duelo ya de preparación con la vista puesta en la venidera Copa del Mundo precisamente frente a una de las anfitrionas del próximo Mundial, México, y el resultado no pudo ser más feliz para el equipo colombiano. Los de Néstor Lorenzo golearon por 0 a 4 al equipo dirigido por Javier Aguirre en un encuentro en el que los cafeteros se dieron un auténtico festín de juego y de goles.

No contó con minutos el Cucho Hernández, que vio todo el encuentro desde el banquillo. Lorenzo salió de inicio con un ataque formado por el debutante Serna (Fluminense), James Rodríguez (Club León de México), Luis Díaz (Bayern Múnich) y Luis Suárez (Sporting de Portugal, ex Almería), y luego fue dando entrada a futbolistas como Carbonero, Quintero y Santos Borré, que fueron los atacantes que finalizaron el choque.

En la madrugada del miércoles 15 de octubre, a las 02.00 (hora española), jugará Colombia el segundo encuentro amistoso de esta fecha FIFA de octubre frente a otra de las organizadoras del Mundial, Canadá. El duelo se disputará en New Jersey y ahí espera el Cucho Hernández, que acumula cuatro goles en otros tantos partidos seguidos con la camiseta del Betis, volver a tener minutos con la selección de su país, con la que no juega desde el duelo clasificatorio para la Copa del Mundo de 2026 ante Perú disputado el pasado 6 de junio.