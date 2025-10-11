Suscríbete a
Real Betis

Pablo García, titular en el España - Colombia de cuartos de final del Mundial sub 20

El canterano bético sigue entrando en los planes iniciales del seleccionador, Paco Gallardo, con el pase a las semifinales del torneo en juego

Pablo García: «Joaquín es la persona con la que más me identifico, la que más me inspira»

Pablo García celebra el gol que le dio a España la victoria ante Ucrania en los octavos de final
Jesús Sevillano

Pablo García, canterano del Real Betis, repite titularidad por cuarto partido seguido con la selección española sub 20 en el duelo ante Colombia correspondiente a los cuartos de final que se disputa a partir de las 22.00 (hora española) en la localidad de Talca. ... El futbolista de Alcosa sigue siendo un fijo en el ataque del combinado español dirigido por Paco Gallardo, en busca ahora de la clasificación para las semifinales del torneo que se está disputando en Chile.

