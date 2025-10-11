Pablo García, titular en el España - Colombia de cuartos de final del Mundial sub 20

Pablo García, canterano del Real Betis, repite titularidad por cuarto partido seguido con la selección española sub 20 en el duelo ante Colombia correspondiente a los cuartos de final que se disputa a partir de las 22.00 (hora española) en la localidad de Talca. ... El futbolista de Alcosa sigue siendo un fijo en el ataque del combinado español dirigido por Paco Gallardo, en busca ahora de la clasificación para las semifinales del torneo que se está disputando en Chile.

Después de ser suplente en el debut con derrota ante Marruecos (2-0), el canterano bético ha formado parte de los onces titulares de Gallardo en los sucesivos encuentros de la fase de grupos ante México, duelo en el que marcó uno de los tantos españoles en el empate a dos final, y también frente a Brasil, partido en el que le dio una espectacular asistencia a Iker Bravo para el gol que clasificó a España a la fase eliminatoria.

En octavos contra Ucrania, el duelo quedó decantado a favor del combinado español gracias a un buen tanto de Pablo García, que superó al meta Krapyvtsov, que milita en el Girona, gras aprovechar un gran pase del futbolista del Elche, Rodrigo Mendoza.