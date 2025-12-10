Informe Amrabat: un impacto a medias en el Betis

El Betis dio un golpe de mano el último día del mercado con el fichaje de Sofyan Amrabat. La rápida adaptación del marroquí elevó el nivel del equipo verdiblanco, pero con el paso de tiempo su impacto ha ido perdiendo efecto. De hecho, ... Manuel Pellegrini apenas ha podido contar como titular con Amrabat en la mitad de los encuentros desde su llegada, justo ahora que el internacional por Marruecos volverá a marcharse con su selección para disputar la Copa África.

La ausencia del centrocampista en el entrenamiento del martes lo deja de nuevo fuera para el duelo de la Europa League ante el Dinamo Zagreb, con lo que ya no jugará más con el equipo verdiblanco hasta su regreso del torneo de selecciones. Los intentos del Betis para que Amrabat pudiera estar disponible para el duelo ante el Rayo Vallecano fueron infructuosos, además de que esa lesión que arrastra en las últimas semanas tampoco lo habría dejado acudir en las mejores condiciones. Así, el centrocampista, como informó el Betis, se desplazó ya en la tarde de ayer hacia su país, para continuar la recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos de la selección de Marruecos.

La llegada de Amrabat dotó al Betis de ese perfil físico que tanto se demandaba en la medular. Un mediocentro para proteger al resto de jugones y ayudar también a la defensa en esa tarea de evitar el peligro cerca del área propia. Sin tanta brillantez con la pelota, el marroquí sí asumió ese rol que buscaba el cuerpo técnico, pero sin la continuidad necesaria para que el equipo haya dado un salto adelante. Su fichaje evidenció esa necesidad de la plantilla de contar con un futbolista de sus cualidades, aunque sus reiteradas ausencias le hayan restado potencial a Pellegrini para buscar ese salto en la tabla.

Cuando se van a cumplir cuatro meses de competición, Amrabat es el decimosegundo futbolista del Betis en minutos en LaLiga. 602 en la competición liguera acumula el marroquí, que ha participado en tres victorias -ante Real Sociedad, Osasuna y Mallorca- cuatro empates -Levante, Villarreal, Valencia y Girona- y una derrota -Atlético de Madrid-. Compañeros como los porteros Álvaro Valles y Pau López, los defensas Bellerín, Natan, Bartra, Valentín Gómez, los centrocampistas Pablo Fornals y Lo Celso, más los atacantes Antony, Abde y Cucho Hernández han disputado más minutos que Amrabat, que supera por poco a compañeros de posición como Marc Roca (570) o Altimira (522).

602 Minutos en LaLiga El marroquí es el decimosegundo futbolista de la plabtilla bética que más ha participado en el torneo liguero

Únicamente seis encuentros como titular en LaLiga ha sumado Amrabat desde su llegada. Tras entrar en la recta final en el día de su estreno ante el Levante, el centrocampista salió desde el inicio ante la Real Sociedad y Osasuna, antes de esa primera molestia que le impidió jugar ante el Espanyol. Posteriormente, el marroquí fue titular ante Villarreal, Atlético de Madrid, Mallorca y Valencia, mientras que salió en el intermedio ante el Girona, después de que hubiera viajado en la pausa de selecciones con la selección marroquí. La lesión sufrida ante el Utrecht ya lo dejó fuera del derbi y del partido ante el Barcelona, pese a que el jueves intentó ejercitarse con el equipo.

La presencia en la Europa League incluso ha sido inferior. Titular en el primer encuentro ante el Nottingham Forest, en aquella semana en la que enlazó tres partidos seguidos como titular, Amrabat fue suplente ante el Ludogorets en la segunda jornada, precisamente en un partido en el que sufrió un golpe que lo penalizaría en las siguientes semanas. Sin desplazarse a tierras belgas para el duelo ante el Genk, Amrabat estaría de nuevo en el once inicial para el duelo ante el Utrecht, donde el desafortunado golpe con Isco lo dejaría K.O. al cuarto de hora de partido y de baja en los siguientes encuentros.

El salto de calidad del Betis en esta temporada pasaba por tres futbolistas. Además de Amrabat, la firme apuesta por Antony elevaba el nivel, mientras que se esperaba el regreso de Isco para darle un nuevo impulso al equipo. Pasados estos primeros cuatro meses de la temporada, únicamente el brasileño ha aparecido con regularidad, después de que las lesiones hayan frustrado tanto al marroquí como al malagueño, aunque jugadores como Fornals, Abde y Cucho Hernández sí han dado un paso adelante. A falta de cuatro jornadas para acabar la primera vuelta, el Betis se encuentra a siete puntos de la cuarta plaza, que ocupa el Atlético de Madrid, y a once del Villarreal, su, en teoría, rival directo por esa posición.

La decisión de la FIFA

Aunque las selecciones africanas solicitaron que los internacionales estuvieran disponibles a partir del 8 de diciembre, la FIFA retrasó la obligación de cederlos hasta el lunes 15, seis días antes del comienzo de la competición. «Después de las productivas consultas que ha mantenido la FIFA con los principales grupos de interés, gracias a la solidaridad que ha demostrado la CAF con el objetivo de reducir las repercusiones que esta medida podría tener en las diferentes partes interesadas, el Bureau del Consejo ha adoptado una decisión relativa a la cesión obligatoria de jugadores para la Copa Africana de Naciones de la CAF 2025, que se celebrará en Marruecos del próximo 21 de diciembre al 18 de enero de 2026. En consonancia con el mismo principio utilizado para la Copa Mundial de la FIFA 2022, el periodo de cesión se reducirá en siete días y empezará el lunes 15 de diciembre de 2025», informó el organismo la pasada semana.

Como el Rayo Vallecano-Betis está fijado para el mismo lunes 15, el club verdiblanco intentó negociar con Marruecos que tanto Amrabat como Abde pudieran participar en Vallecas, pero se encontró con una negativa. El hecho de que el combinado norteafricano ejerza de anfitrión y abra el torneo el día 21 hacía casi imposible que la Federación Marroquí accediera a retrasar más la llegada de sus futbolistas.