Informe Amrabat: un impacto a medias en el Betis

Pellegrini apenas ha podido contar con el marroquí como titular en seis encuentros ligueros

El club verdiblanco le da permiso para que viaje a Marruecos y siga allí con su recuperación

Amrabat no se entrena este martes y su presencia en Zagreb está descartada

Samuel Silva

El Betis dio un golpe de mano el último día del mercado con el fichaje de Sofyan Amrabat. La rápida adaptación del marroquí elevó el nivel del equipo verdiblanco, pero con el paso de tiempo su impacto ha ido perdiendo efecto. De hecho, ... Manuel Pellegrini apenas ha podido contar como titular con Amrabat en la mitad de los encuentros desde su llegada, justo ahora que el internacional por Marruecos volverá a marcharse con su selección para disputar la Copa África.

