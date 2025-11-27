Suscríbete a
¡Isco y Amrabat se lesionan tras chocarse entre ellos!: mañana se someterán a pruebas

El malagueño y el marroquí intentaron seguir en el campo pero acabaron pidiendo el cambio

manuel gómez
Samuel Silva

Samuel Silva

La alarma se ha encendido en el Betis en apenas 15 minutos del partido ant el Utrecht. Isco Alarcón, en su primera titularidad de la temporada, y Sofyan Amrabat se han marchado lesionados. Un choque fortuito entre ambos los ha dejado ... maltrechos y, pese a que han intentado seguir en el partido, los dos han tenido que abandonar el encuentro con evidentes gestos de dolor.

