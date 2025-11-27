¡Isco y Amrabat se lesionan tras chocarse entre ellos!: mañana se someterán a pruebas

La alarma se ha encendido en el Betis en apenas 15 minutos del partido ant el Utrecht. Isco Alarcón, en su primera titularidad de la temporada, y Sofyan Amrabat se han marchado lesionados. Un choque fortuito entre ambos los ha dejado ... maltrechos y, pese a que han intentado seguir en el partido, los dos han tenido que abandonar el encuentro con evidentes gestos de dolor.

La acción se produjo en el primer minuto del partido. Isco corrió a por una pelota que salía del área de Utrecht, mientras Amrabat llegaba de frente. El marroquí intentó disparar con potencia pero acabó golpeando el tobillo derecho -la lesión anterior fue en el peroné izquierdo- de su compañero. Aunque fue el marroquí el que se quedó tendido sobre el césped, la peor parte se la llevó Isco.

Cojeando sobre el terreno de juego, el capitán intentó mantenerse en el partido, pero su gestualidad indicaba que no estaba cómodo. Ni la atención de los técnicos mejoró su estado y, finalmente, Pellegrini, que dialogó con el malagueño, tuvo que acabar introduciendo a Deossa. Además, Isco necesitaba la ayuda de los doctores para subir las escaleras del túnel de vestuarios de la Cartuja, ya que no podía apoyar el pie derecho.

Tampoco Amrabat aguantó mucho más. Seis minutos después de que Isco saliera del partido, el marroquí también se echó al césped. No podía continuar sobre el terreno de juego. El semblante del beticismo lo decía todo. Nadie se explicaba un inicio tan desafortunado. Fornals, al césped. Pero la alarma en el Betis ya estaba encendida. Isco y Amrabat, lesionados a menos de 72 horas del derbi.