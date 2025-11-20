La confianza de Cucho Hernández en su compatriota Deossa: «Unas veces se empieza bien y otras no tan bien»

Nelson Deossa protagonizó una de las grandes inversiones del Betis durante el pasado verano. El centrocampista colombiano llegó al club verdiblanco procedente del Rayados de Monterrey a cambio de 11,5 millones de euros y sólo por Antony hizo un desembolso ... mayor el Betis en el verano. El comienzo de su etapa como bético no ha sido el esperado dada la inversión, aunque su compatriota Cucho Hernández sigue mostrando confianza en su compañero.

«Es cierto que ha sido un comienzo un poco complicado para él. Unas veces se empieza bien y otras no tan bien», comenzaba diciendo ayer Cucho Hernández en la entrevista concedida a los medios de comunicación propios del club. «Estamos para apoyarlo y él sabe que nosotros confiamos mucho en él, en sus condiciones y en que si el club hizo el esfuerzo para traerlo es porque sabe las condiciones que tiene. En cuanto tome confinza y tome más minutos seguro que nos va a dar muchísimo», comentaba.

Deossa apenas ha participado en seis partidos en lo que va de temporada con el Betis y únicamente ha sido titular en una ocasión sin haber llegado a jugar un partido completo. Los problemas físicos le han impedido contar con más minutos para Manuel Pellegrini que ha ido encontrando formas para componer un centro del campo de garantías prescindiendo de Deossa. Unos problemas en el tobillo y una inoportuna e incómoda conjuntivitis lo han lastrado en sus comienzos como bético.

La selección colombiana participará en la próxima Copa del Mundo y, tanto Deossa como Cucho Hernández, pelearán por poder estar en la lista final y participar en este prestigioso torneo representando a su país en el verano de 2026. Ambos saben que para poder ser tenidos en cuenta deberán rendir a un gran nivel con el Betis en lo que resta de temporada.