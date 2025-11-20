Suscríbete a
+Palmera
Última hora
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

Betis

La confianza de Cucho Hernández en su compatriota Deossa: «Unas veces se empieza bien y otras no tan bien»

El delantero del Betis asegura que el centrocampista «en cuanto tome confinza y más minutos seguro que nos va a dar muchísimo»

Cucho Hernández, sobre el paso al frente del Betis: «Es algo de lo que no hablamos mucho pero que todo el equipo tiene en mente»

Deossa y Cucho Hernández atienden a Manuel Pellegrini
Deossa y Cucho Hernández atienden a Manuel Pellegrini Manuel Gómez
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nelson Deossa protagonizó una de las grandes inversiones del Betis durante el pasado verano. El centrocampista colombiano llegó al club verdiblanco procedente del Rayados de Monterrey a cambio de 11,5 millones de euros y sólo por Antony hizo un desembolso ... mayor el Betis en el verano. El comienzo de su etapa como bético no ha sido el esperado dada la inversión, aunque su compatriota Cucho Hernández sigue mostrando confianza en su compañero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app