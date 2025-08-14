El Betis recomienda a sus abonados que utilicen el abono NFC para los primeros partidos de la temporada

Imagen de una de las gradas del estadio de La Cartuja vinilada con los destalles del Real Betis

El Real Betis le está recomendando a sus abonados que de cara a acceder al estadio de La Cartuja para los primeros partidos de la temporada 2025-26 utilicen su abono NFC, es decir, a través del abono descargado en el teléfono móvil y también desde la aplicación oficial del club, tanto para Android como para iPhone. Esta petición tiene como base el hecho de que por el proceso de traslado a La Cartuja por las obras en el Benito Villamarín, el carnet físico puede tardar algo más de la cuenta en llegar a los domicilios de los abonados.

Y es que en el traslado al recinto cartujano se han producido agrupaciones de aficionados, selección de asientos, renovaciones de abonos y nuevas altas, la campaña ha tenido una duración más larga de lo habitual, lo que ha provocado, como así constatan un buen número de abonados a fecha de 14 de agosto, que el abono físico no llegue a los domicilios antes del próximo 22 de agosto, fecha en la que el equipo de Manuel Pellegrini jugará su primer partido en su nueva casa, frente al Deportivo Alavés. Es por ello por lo que el club recomienda que se utilice esta nueva tecnología del abono NFC que se implementó durante la pasada temporada.

Se ha encargado el club verdiblanco de comunicar de forma interna, a través del correo electrónico, a sus abonados esta novedosa forma de acceder a los partidos a partir de ahora, aunque lógicamente, el abonado que tenga su abono físico lo puede llevar y utilizar sin ningún problema.

En concreto, la comunicación del Betis indica lo siguiente: «La temporada 25-26 arrancará en apenas unos días y estamos muy felices por contar con usted también en La Cartuja. Será una nueva etapa emocionante, de grandes cambios y nuevos retos, con el estreno de una nueva casa por la remodelación del estadio Benito Villamarín, pero siempre con la misma pasión por nuestros colores. Y la máxima ilusión por todo lo que viene. La campaña de traslado a La Cartuja, con agrupación de aficionados, selección de asientos, renovaciones de abonos y altas nuevas, ha tenido una duración más larga de lo habitual, por eso el club quiere explicarle los métodos de acceso a los partidos en el caso de que su abono físico no llegue a su domicilio antes del inicio de la competición.

En este sentido, le informamos del sistema de acceso con su teléfono móvil por NFC, implementado durante la pasada campaña y que el club quiere impulsarlo durante esta temporada debido a su mayor agilidad«.

Después de indicar los sencillos pasos para descargar el abono en el teléfono móvil en la aplicación 'Wallet', ya sea Android o iPhone, el Betis sigue informando que «para acceder al estadio, simplemente tiene que acercar su dispositivo al lector superior del torno. Para la opción Android es necesaria tener activada la opción NFC. Si el dispositivo no dispone de NFC, se le cargará un código QR de acceso. También se puede descargar el abono virtual NFC desde la aplicación oficial del Real Betis».