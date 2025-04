El Betis hace historia, el Betis está en semifinales (1-1)

El Betis hace historia. Está en semifinales de la Conference League. Es la primera ocasión en la que alcanza la ronda de los cuatro mejores por un título europeo. Ha jugado Liga de Campeones, Copa de la UEFA, Liga Europa, Copa de Ferias pero ha ... tenido que ser en la Conference donde lo ha conseguido. Con esta sucesión de años con Manuel Pellegrini obteniendo el pase continental que acaba por derribar el techo y aún hay más. Se jugará con la Fiorentina el pase a la gran final del 28 de mayo aquí, de nuevo, en Breslavia (Polonia). El sello del pase fue en Bialystok pero todo estaba hecho desde el Villamarín. Marcó Bakambu y empató de inmediato Churlinov para vestirlo de una emoción que no existió porque el partido tuvo poco recorrido. Hizo sus deberes en casa el Betis y ya está en la ronda que quería.

Fue durante muchas fases como un partido de la fase de grupos pero la ventaja condiciona. También lo hacían las amarillas y por eso Isco no jugó hasta el final. El Betis manejó la pelota y el duelo, no permitió que se le escapara. Eso le dio al choque más tedio que emoción. Quizás se podía pensar que dada la diferencia entre ambos los verdiblancos debían salir a machacar pero hay que jugar estos duelos con cabeza. Ya está en semifinales. Eso es lo que cuenta. Y sin amarillas para los apercibidos.

El ambiente en el Chorten Arena es ruidoso y colorido. Todo rojo y amarillo. Ningún aficionado va de calle, todos preparados para jugar. «Never give up» es el tifo preparado para el sueño de la remontada tras el 2-0 de la ida. Pero el Betis lo va a impedir. Se trata de un grupo, el verdiblanco, que propone conseguir que no suceda nada. Calmar la fiera polaca con el movimiento de pelota y las posesiones largas, sin buscar apenas peligro en la portería rival y concediendo hasta ocasiones más por la fuerza y fe locales que por el talento. Vamos, como hizo en tantos partidos en la fase de grupos. No es un plan aconsejable. Porque avisa el Jagiellonia de sus intenciones nada más empezar, con un cabezazo de Kubicki fuera. Antony responde en el diálogo con un disparo de los suyos que obliga a Abramowicz a una palomita. Bartra manda la línea adelantada y el Betis se dedica a tocar y tocar para frenar el ímpetu.

Pero no hace mucho más, no decide en los metros finales. En una acción ensayada Lo Celso saca en corto un córner a Fornals, que le devuelve la pelota y ésta acaba en un disparo desde la frontal de Antony así como viene que sale fuera por poco. A partir de ahí se empieza a desconectar el Betis. Como si se sintiera incómodo. Y lo iba a estar más. Churlinov e Imaz aprietan por la zona de Ricardo y un centro del español casi lo remata Hansen en el minuto 21. Luego el suizo da un voleón y pide con los dedos el cambio. Contractura. Entra Perraud. Es una fase en la que al Betis le entran dudas y Natan ha de cruzarse ante Imaz. Pellegrini trata de espabilar a Jesús para que corra hacia delante, que genere el peligro habitual, que incomode a su lateral. No lo consigue. El Jagiellonia da el susto con un gol de Hansen de cabeza pero hay fuera de juego clarísimo previo de Moutinho. Lo anula Turpin a instancias del VAR, porque su línea lo había concedido. Llega el descanso y el Betis respira, no hacía falta esta emoción ni esta imagen tan deficiente cuando te estás jugando entrar en semifinales por primera vez en tu historia.

El Betis empieza mejor plantado la segunda mitad. Su presión es más efectiva y su manoseo de la pelota continúa pero con algo más de sentido. Lo Celso pone en aprietos al meta del Jagiellonia con un córner cerrado. Los centrales flotan algo más a Pululu cuando sale de la zona de arriba y los ajustes funcionan. Lo Celso tira fuera después de una pantalla con Bakambu y Sabaly tapona un disparo rival en el área antes de que Antony llegue a la línea de fondo y deje un pase atrás que Jesús no llega a conectar bien. Sucede mucho eso porque el césped no está bien, la pelota bota demasiado y es difícil controlarla. Una pérdida del alcalareño acaba en una amarilla a Sabaly y esa va a ser la última jugada del canterano. Saltan Johnny Cardoso y Aitor por Fornals y él.

Clément Turpin (Francia). Amonestó a Imaz, Churlinov y Tomás Silva en el Jagiellonia y a Antony y Sabaly por el Betis. Incidencias: 20.003 espectadores en el Chorten Arena de Bialystok, con presencia de aproximadamente 500 seguidores del conjunto verdiblanco. Partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League.

El disparo de Bakambu con la izquierda desde la frontal se cantó gol pero salió fuera por muy poco. Centímetros. Pero el congoleño la iba a tener de nuevo. Cardoso la recibe, la toma Aitor tras pared con Lo Celso y el catalán se la sirve al delantero, que remata a gol para callar al estadio polaco y sellar el pase a las semifinales. Otro gol del congoleño, otra reivindicación en Europa. Está siendo tan efectivo que es el rey Midas de la Conference. Y el pase a la semifinal tiene su firma.Reaccionó pronto el Jagiellonia con el tanto de Churlinov tras un rechace. Es el 1-1. Ahí Pellegrini agota los cambios. Salen Isco por Lo Celso y Abde por Antony. Es el minuto 80. Y la gente se viene arriba de nuevo. El 2-0 de la ida es ventaja suficiente para el Betis, que sabe cómo manejarse en este escenario, de tal forma que Bakambu tiene otra ocasión buenísima, la desvía el portero y Aitor caza el rechace en pugna con Moutinho, quien le pisa. Penalti. Lo pita Turpin. Y lo va a lanzar Bakambu para el 1-2 pero el VAR le pide al francés revisión y lo anula. No pasa nada más en el partido. El 1-1 es válido. No hay que pasar a la historia más que por la clasificación a semifinales. Ahí está el Betis. Una temporada para recordar. Pero no se vayan, que aún hay más.