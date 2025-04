Jagiellonia - Betis, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de la UEFA Conference League 2024-2025

El Real Betis encara un encuentro crucial este Jueves Santo, pues afronta la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League ante el Jagiellonia. El Estadio Municipal de Białystok acogerá este enfrentamiento europeo, a partir de las 18.45 horas, al que los verdiblancos llegan con ventaja tras vencer 2-0 en el partido de ida.

El pasado fin de semana, ante el Villarreal (1-2), los de Heliópolis frenaron su racha de nueve partidos consecutivos invictos, en los que sumaron siete victorias y dos empates. En cuanto al cuadro polaco, que marcha tercero en su liga, vienen de vencer 0-1 al Legia de Varsovia.

Hacia unas históricas semifinales

Tiene el Betis al alcance de su mano la posibilidad de hacer historia, pues está a las puertas de sus primeras semifinales europeas. Para este decisivo choque en Polonia, Manuel Pellegrini recupera a Abde; sin embargo, a la baja por lesión de Chimy Ávila, en los últimos días se han sumado las de Diego Llorente y Marc Roca. A todas estas cabe sumar las de William Carvalho y Cucho Hernández, quienes no están inscritos en competición europea y, por lo tanto, no forman parte de la expedición bética que ha viajado a tierras polacas.

Será la segunda vez en su historia que el Betis viaje a Polonia para disputar un partido oficial ante un equipo de este país; precisamente, la primera tuvo lugar esta misma temporada, con motivo del primer partido de la fase de liga de la Conference League, ante el Legia de Varsovia (1-0).

Los verdiblancos quieren hacer bueno el 2-0 de la ida en el Villamarín para sentenciar en Bialystok y obtener el pase a semifinales de la Conference; Pellegrini ensaya dándole descanso a Isco en el once y otorgando protagonismo a Lo Celso