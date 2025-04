Jagiellonia - Betis: La historia espera al Betis en Polonia

El Betis está escribiendo su propia historia. No están siendo años que pasarán desapercibidos, sino una época de gloria. El título de 2022 así lo certifica pero los verdiblancos quieren más. Se han instalado como habituales en Europa y ahora están a un ... paso de llegar a unas semifinales por vez primera en las competiciones continentales. Se despierta hoy el bético con ese gusanillo de las grandes citas. Y llega en un Jueves Santo, con el esplendor en las calles de Sevilla. En Bialystok hace un tiempo primaveral pero no hay pasos en la calle, no hay nazarenos, pero sí un partido que mueve a esta pequeña ciudad que casi hace frontera entre Polonia y Bielorrusia. Hasta aquí ha venido el Betis para sellar su pase. En el Villamarín lo dejó todo apalabrado con el 2-0 y también la sensación de que podría haberlo cerrado para dar paso hoy a un equipo de juveniles, pero no es así. Dicen los hombres de fútbol que hasta es bueno que el marcador de la ida no fuera tan distanciado, que eso hará que el equipo sostenga la tensión al saltar al Chorten Arena para superar a un Jagiellonia que está fuerte en su estadio pero que en Heliópolis fue un muñeco roto a merced de Isco, Antony y compañía.

Todo en la expedición bética huele a tensión competitiva. Nervios, claro, pero sobre todo ilusión. Confianza en lo que muestra un equipo que funciona como un reloj y valoración positiva hasta de la cara mostrada ante el Villarreal en la derrota. Ha dolido el paso atrás ante el rival directo por el sueño de la Champions pero no sólo se deja claro que no está todo dicho en este duelo sino que se sabe que seguir adelante en la Conference va a dar esas alas al grupo para que todo lo que funciona siga haciéndolo hasta el final de temporada, con meta el 28 de mayo en Breslavia, cerca de donde estamos. Para seguir haciendo felices a los béticos Pellegrini no planteará muchas sorpresas. No es día para ello. Si acaso rotación para refrescar piernas pero es que tiene a un grupo preparado para asumir la titularidad cuando corresponda. La lesión de Llorente ha sido un palo porque es el futbolista más utilizado y uno de los líderes de una zaga que se queda únicamente con dos centrales fiables, Bartra y Natan, titulares hoy. En el grupo de hoy aparecen como alternativas Mendy, Ricardo y Marc Roca. Para LaLiga se añade Arribas. Pero la idea es que los dos primeros aguanten todo lo que puedan. De hecho, una de las cuestiones hoy es esperar a que Isco, Aitor y el propio Natan no vean una amarilla, puesto que están apercibidos de suspensión y se perderían la ida de las semifinales si son amonestados. De esta forma, la titularidad está garantizada para Fran Vieites en la portería, con Sabaly y Ricardo seguros en las bandas, dado que no fueron empleados ante el Villarreal. En el corazón de la zaga, los citados Bartra y Natan. Por delante de ellos actuarán Altimira y Fornals, con reserva para Johnny Cardoso, mientras que en la mediapunta sí puede haber una variante más llamativa dado que junto a Antony y Jesús Rodríguez se espera que Lo Celso le dé descanso a Isco, no sólo por restarle riesgo de amarilla sino para darle aire y también para que el argentino se sienta importante en un día así en el sitio que le corresponde sobre el campo. Así se ha comprobado en los ensayos. Arriba no hay duda de que jugará Bakambu. Alineaciones probables Jagiellonia Abramowicz; Wojtuszek, Skrzypckaz, Ebosse, Moutinho; Silva, Kubicki, Romanczuk, Imaz; Churlinov y Pululu.

Abramowicz; Wojtuszek, Skrzypckaz, Ebosse, Moutinho; Silva, Kubicki, Romanczuk, Imaz; Churlinov y Pululu. Real Betis Fran Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Jesús Rodríguez; y Bakambu.

Fran Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Jesús Rodríguez; y Bakambu. Árbitro Clement Turpin (Francia).

Clement Turpin (Francia). Estadio Chorten Arena (18.45 / Movistar Liga de Campeones). El Jagiellonia saldrá con todo lo que tiene y tratando de apretar a los béticos para ver de qué pasta están hechos. También tienen una oportunidad histórica siendo un club pequeño pero que pretende hacerse un sitio en un club al que nunca había estado invitado. Los polacos cuentan con la baja de Flach, lesionado en el último duelo ante el Legia, un choque que le dio mucha moral al Jagiellonia. Lleva 20 duelos oficiales sin caer en su terreno de juego pero recelan de un Betis que ha solventado con triunfo y sin encajar un gol sus tres últimas visitas continentales, sobre todo con las goleadas en Gante (0-3) y Guimaraes (0-4). Pitará, por cierto, un colegiado de altísimo nivel continental como el francés Clement Turpin. En definitiva, un Betis que tratará de superar a su propia historia. En la Recopa se quedó en cuartos de final en marzo de 1978 cuando el Dínamo de Moscú le apeó con la encerrona en Tiflis en la vuelta y en el mismo mes de 1998 fue eliminado por el Chelsea en Stamford Bridge con el peso de los goles de Tore Andre Flo en la ida. Este Betis de Pellegrini se merece el paso adelante que está a punto de lograr y que la plantilla que hoy defiende el escudo de las trece barras tenga su propio sitio en la historia verde, blanca y verde para que los mayores del futuro le cuenten a sus nietos que la barrera de los cuartos de final ya fue superada y que la siguiente historia les llevó a la gloria en Europa. Pero ese será ya otro capítulo y en Bialystok corresponde dejar cerrado el primero.

