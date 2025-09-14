Bellerín se queja: «Jugar con 30 grados y un 80 por ciento de humedad a estas alturas de septiembre es inhumano»

El Betis no pudo conseguir derrotar este domingo al Levante en el Ciudad de Valencia (2-2). El equipo verdiblanco empezó pronto perdiendo y a los diez minutos de partido el marcador ya reflejaba un 2-0 que ponía el partido cuesta arriba para los de Pellegrini. No obstante, el cuadro heliopolitano consiguió sacar un punto de su visita a Valencia en una jornada tras la que Bellerín se quejó del horario determinado para disputar el partido.

El futbolista bético justo tras el pitido final lamentó que los futbolistas tuvieran que jugar este domingo en un partido que comenzó a las 16.15 horas con una temperatura elevada. «Quiero empezar diciendo, sin que sirva de excusa, que jugar con 30 grados y un 80 por ciento de humedad a estas alturas de septiembre es inhumano. Como tenemos una responsabilidad, lo hacemos», comentaba Bellerín. «Es que no tiene sentido trabajar así, con estas condiciones. Necesitamos también que nos ayuden a hacer nuestro trabajo. Todos hemos dado el cien por cien y se ha visto un partido bonito», añadía a continuación.

Héctor Bellerín jugó el partido completo defendiendo el lateral diestro del Betis. El catalán se mostró especialmente cansado en el tramo final del encuentro.

