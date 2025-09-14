El polémico y extraño gol anulado al Betis en el Ciudad de Valencia

El partido al Betis en el Ciudad de Valencia se le puso pronto cuesta arriba. El equipo verdiblanco encajó en el minuto 2 el primer gol y en el 10 el segundo tras dos errores defensivos. El cuadro entrenado por Manuel Pellegrini buscó reaccionar y estuvo cerca de lograr reducir distancias en el minuto 23. De hecho lo logró, pero el árbitro del partido, Muñiz Ruiz, decidió invalidar el tanto de Altimira tras revisar la acción en el VAR.

El saque de esquina botado por el Betis lo tocó Cucho Hernández y Altimira, llegando desde atrás consiguió anotar. No obstante, antes de que ni siquiera el balón fuese puesto en juego por parte bética desde la esquina, Junior mantuvo una disputa con Iván Romero y el futbolista local cayó al suelo.

Ante las protestas granotas y el aviso del árbitro responsable del VAR, Del Cerro Grande, Muñiz Ruiz acudió al monitor habilitado para revisar la acción y, tras ver distintas repeticiones de la acción, decidió hacer repetir el saque de esquina invalidando el gol al entender que Junior había cometido falta, pero que la infracción se había cometido antes de que se botase el córner.