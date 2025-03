El universo de Jon Rahm: las personas más importantes en la vida del número 1

Si hay una cualidad que todo el mundo alaba de Jon Rahm es su sinceridad y transparencia. Es una persona llana, directa, que dice lo que piensa y que no tiene dobleces. Los adjetivos pueden seguir en la línea de un muchacho sanote, amigo de sus amigos y, sobre todo, fiel a su familia y a sus principios. No es muy dado a los cambios , al contrario, prefiere que los avatares de la vida le vengan con su entorno directo bien cercano, para poder digerir las cosas sin sobresaltos.

Por eso, pese a su estatus actual de número uno del mundo, él se sigue considerando un chaval de Barrica y sigue viendo extraña la popularidad que le da su situación en el ranking. «Todavía no me acostumbro a determinadas cosas. Cuando salí del hotel el primer día y vi mi imagen en una valla publicitaria cubriendo todo un edificio me sentí un poco extraño y me dio cierto pudor. Y luego, cuando después de dar tres pasos por la calle ya me reconocieron y empezaron a salir fotos mías por redes sociales no sabía cómo reaccionar».

Es en esos momentos cuando necesita la tranquilidad de su grupo íntimo. Acompañado por su caddy y sus agentes (norteamericanos) y por su padre, su hermano y los Barrenechea , unos amigos vizcaínos que le ayudan con sus asusntos en España, trata de volver a la normalidad que tanto añora. Sentados frente a un buen chuletón y una botella de vino hablan de sus cosas, de su Athletic y del legado que van a dejar en España cuando arranque el año que viene el gran proyecto que van a comenzar para difundir el golf entre los más pequeños. El apoyo de Rahm al golf infantil va a ser la gran noticia del golf español en 2022.

La parte técnica y mental

Metidos en la dinámica de los torneos, no es recomendable hacer cambios técnicos. Los movimientos del swing están asentados desde hace años y los pequeños retoques que se hagan, como ajustar los golpes de salida desviados o los putts que no van al sitio deseado, se realizan a principios de semana. Suelen ser pequeños matices que se pueden arreglar incluso por videoconferencia, sin necesidad de grandes sesiones en la cancha de prácticas.

Lo mismo sucede con el aspecto mental. «Todo el trabajo ya lo tenemos hecho a priori -explica Joseba del Carmen - y nos vemos regularmente por internet. Cuando viene a España me acerco un par de días antes de que comience el torneo y repasamos conceptos en un par de sesiones de diez minutos cada jornada». Luego, una vez metidos en faena, son el talento y la inspiración del vizcaíno lo que marcan el desarrollo de las vueltas. Eso sí, siempre bajo la atenta mirada de su caddy Adam Hayes, encargado de modular su juego y su carácter siempre que le sea posible. «Buena parte del éxito de Jon viene por su temperamento, si no lo mostrase en el campo no habría alcanzado el puesto que tiene -indica su entrenador Carlos Celles-, lo que hay que intentar es que los momentos de frustración los exprese puntualmente y que no le afecten a los siguientes golpes».

En la vuelta de ayer, de hecho, tuvo confundido al público al no expresar la alegría del día anterior pese a firmar 67 golpes . «¿Que no he dado la sensación de disfrutar en el campo? Vaya, pues no ha sido así en absoluto. Hacer cuatro abajo y estar a uno del líder es para estar contento; pero sí es cierto que he fallado más putts de la cuenta», reconoció al terminar, antes de afrontar su hora habitual de firma de autógrafos a los niños. Luego, una buena cena y a afrontar el fin de semana con la cabeza despejada.