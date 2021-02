Carreras de caballos La Temporada de Invierno sigue triunfando en el Hipódromo de Madrid El jockey Mario Fernández dobló victoria con «Orbayo» y «Charming Look». El preparador Blas Rama también consiguió doblar triunfo con «Mr Hobbs» y «Yaneda»

Javier Fernández-Cuesta Madrid Actualizado: 14/02/2021 19:12h

Con una mañana soleada, casi primaveral, se disputó la tercera jornada de la temporada invernal en el Hipódromo de Madrid, sobre la pista de arena y fibra, a la que acudió bastante público que disfrutó y mucho de la emoción de las carreras de caballos y de la gastronomía.

La mañana comenzó con el Premio La Galerna, para potrancas de 3 años que no hubieran ganado, sobre la distancia de 1.900 metros. Cinco participantes en los cajones de salida. Charming Look confirmó su superioridad, ganando de punta a punta con suma facilidad. Segunda, dos cuerpos detrás, llegó Kalahari, siendo tercera la debutante Aine.

Charming Look ganó el Premio La Galerna - Revista DC PRO

La segunda carrera fue el Premio Héctor Licudi (Reclamar), reservado a amazonas y gentlemen, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, a vender en 5.000, 7.000 y 9.000 euros, con 1.700 metros de recorrido. Siete ejemplares buscaron la victoria. Mr Hobbs, siempre en los puestos punteros durante el recorrido, presentó su ataque ya en la recta final, yéndose a ganar con gran solvencia, confirmando favoritismo. Dos cuerpos detrás, y en segunda posición, llegó Gormaz. Costa Esmeralda pasó en los últimos instantes a Rosy Moon, consiguiendo el tercer puesto.

Mr Hobbs venció en el Premio Héctor Licudi - Revista DC PRO

En tercer lugar se disputó el Premio Golding Star, para yeguas de 4 años en adelante. Siete candidatas a la victoria partieron desde el poste de los 1.800 metros. Carrera con un bonito final en el que Yaneda, encontrando hueco por los palos, se hizo fuerte resistiendo el ataque de Faveur Grine y Leitza, que la escoltaron en la meta, consiguiendo una merecida victoria.

La cuarta carrera fue el Premio Todo Azul, soporte de la Lototurf, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Nueve participantes tomaron la salida en los 2.400 metros de recorrido. Nice to Meet You, muy en carrera durante todo el recorrido, aprovechó su gran cambio de ritmo en la recta definitiva para conseguir una brillante victoria. El favorito As de Oros se tuvo que conformar con la segunda plaza ante el potente ataque del ganador. Tercero en la meta fue el top de la escala Sound of Victory. También es de destacar el cuarto puesto de Lee Bay, que entró en la recta último totalmente descolgado y fue pasando a todos sus rivales hasta conseguir esa posición.

Nice To Meet You ganó el Premio Todo Azul - Revista DC PRO

Cerró la jornada el Premio Travertine, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, también recorrieron 2.400 metros de distancia. Seis aspirantes al triunfo. Como es habitual, Tondero cogió rápido la cabeza, marcando el ritmo de la prueba. Así se llegó a la recta final en la que St. Peter Basilica, presentando su ataque, se fue directo hacia la meta, mientras Tondero empieza a ceder. Cuando parecía que a St. Peter Basilica no se le escapaba la victoria, Orbayo, rematando como siempre de finales, con su portentoso cambio de ritmo, se hizo con el triunfo, poco antes de la meta. Tondero aguantó a duras penas el tercer puesto, que a punto estuvo de lograr Colibri, llegando a tan solo un cuello.

Orbayo ganó el Premio Travertine - Revista DC PRO