Atletismo Así fue el récord de España de Bruno Hortelano en 150 metros

Bruno Hortelano, campeón de Europa en 2016 de 200 metros, batió este lunes en Andorra, con una marca de 15.42, el récord de España de la prueba de 150 metros.

Hortelano mejoró la anterior plusmarca nacional, que estaba en posesión desde 1997 de Alfonso Borreguero con 15.64, y de Francisco Julián Sarmaniego, con 15.5 manuales desde 1990.

Al finalizar la prueba, Bruno Hortelano estaba más que satisfecho por unas sensaciones encontradas después de casi un año sin competir. “A parte de estar contento por la marca me siento satisfecho de haber podido ejecutar la carrera de la manera que yo buscaba”, aseguró

“He podido mantenerme dentro de mi objetivo, que era estar presente, es decir, estaba en la línea de salida sin contemplar la meta y esto pocas veces lo he hecho. Hoy me ha salido bien y en carrera me ha venido un pensamiento y he pensado: ‘Be here now’, ‘Estoy aquí ahora’. Alguien especial me dijo antes de la carrera déjate fluir y he fluido”, agregó.

Bruno Hortelano recupera sensaciones competitivas. “Las sensaciones corporales y mentales han sido las que tenían que ser. Si algo hemos aprendido este año es a tener paciencia por una parte y por la otra a tener flexibilidad en la agenda. El confinamiento me ha ayudado porque en un escenario tan incierto para todo el mundo está carrera he conseguido mi objetivo de estar presente”. Su reaparición con récord nacional en 150 metros es una inyección".

“Por esto vivo, para competir. Hace tanto tiempo que no competía que había sido todo entrenamiento y inversión. Como dice mi entrenador: ‘Money in the bank’. Finalmente he sacado algo de esto”, añadió.

Sobre próximas carreras, Hortelano apuesta por la filosofía de ir ‘partido a partido’. “Mi objetivo era la carrera está y ahora volveré a Barcelona, mañana tendré que hacer un buen calentamiento, pasado mañana fisio y luego veremos porque no sé qué carrera haré. Es una temporada muy atípica y las carreras van saliendo como setas, de la nada. Eso sí, siento que estoy manteniendo una buena paz interior y espero mantenerlo durante todo el año", dijo.

Tampoco quiere hablar de la cita olímpica de 2021 en Tokio: “Mi objetivo es estar aquí y ahora. En el fondo soy ambicioso y tengo sueños muy ambiciosos y voy a ir con todo a por ellos. Eso sí, cuanto menos te obsesionas en llegar, es la mejor opción justamente para llegar”.

Sobre el récord, Bruno Hortelano era consciente que este lunes estaba delante de una buena oportunidad para batirlo. “En función de mis entrenamientos sabía que estaba en muy buen estado de forma. Estoy más ligero que nunca. He hecho un entrenamiento con más intensidad y menos volumen y estoy más descansado en los huesos y en las articulaciones. Sabía que tenía una opción muy buena para hacer marca”, sentenció.