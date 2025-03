Jon Rahm alza el telón a su año más importante

Dice el adagio que lo importante no es llegar a lo más alto, sino mantenerse. Por eso, una vez que Jon Rahm pudo saborear las mieles del éxito (como las que le permitieron alcanzar el número uno mundial en el verano de 2020), se dio cuenta de que esa sensación merecía la pena perpetuarla.

Para eso ya no bastaba con jugar muy bien al golf y arrastrar buenas puntuaciones de los torneos de los años anteriores, sino que había que planificar muy bien las cosas para que se cumpliese el objetivo. « Ser el número uno del ranking no es algo que me preocupe porque no lo puedo controlar , sino que tiene que ser una consecuencia de los buenos resultados», comentaba el vasco hace dos años, cuando llegó a lo más alto por primera vez. Sin embargo, hoy en día, después de perder esa posición, de ganar su primer grande y de haber recuperado el cetro universal el pasado verano, su pensamiento es bien distinto. «No voy a negar que mi objetivo para esta temporada es mantener el número uno y ganar el Open Británico en St. Andrews», apuntó durante su última visita a España. Y con esas metas en la cabeza afronta este 2022 como la temporada más importante de su vida.

Con ganas renovadas

Después de la tensión de un 2021 lleno de claroscuros (en el lado positivo ganó el Open USA y recuperó la corona internacional, y en el negativo el Covid le hurtó el triunfo en el Memorial y le apartó de los Juegos Olímpicos ), Jon terminó completamente agotado. Tanto es así que decidió cortar la temporada inopinadamente en el mes de octubre. Después de no superar el corte en Valderrama pensó que lo mejor que podía hacer era tomarse un descanso y eso es lo que cumplió al pie de la letra. Su familia se convirtió entonces en su única prioridad.

Por eso ha sido la primera vez en toda su carrera que ha estado tres meses sin competir y es comprensible que llegue a la cita de esta semana, el Sentry de Hawái, con las ganas de un debutante . Siente en lo más hondo el ansia de estar entre los suyos, que no son otros que los campeones del año pasado que se han ganado el derecho a intervenir en este torneo. Además, como se juega en un campo tan particular como Kapalua , que premia a los grandes pegadores, el espectáculo está más que asegurado.

Ante esta perspectiva, el de Barrica tiene que empezar a sumar desde el principio . En las semanas que ha estado ausente, sus contrincantes han hecho los deberes, especialmente Collin Morikawa, que con su gran final de temporada en Dubái se ha convertido en su principal enemigo para bajarle del trono. Cada vez que se midan en persona van a saltar chispas, pues el norteamericano está obligado a tener que superarle siempre si quiere adelantarle en la tabla.

Dos rivales de aúpa

De cara a los aficionados no puede haber un mejor escenario para el duelo entre los dos mejores jugadores del momento. Aunque Justin Thomas también aparece entre los favoritos en las apuestas, el mano a mano hispano-estadounidense está servido. Por un lado está el vizcaíno, que a pesar de estar desentrenado llega al archipiélago con unas cifras excepcionales: acabó entre los diez primeros en 15 de los 22 torneos del curso pasado , algo que también consiguió en sus últimos cinco majors. Por si esto fuera poco, un análisis de sus cifras finales desvela que fue el mejor del PGATour tanto en las estadísticas de golpes ganados como en las de promedio, aparte de segundo en greens en regulación.

Por lo que respecta al californiano, en julio logró su segundo salmón (el Open Británico ) y acabó a lo grande con el DPWorld de Dubái y, de paso, el Orden de Mérito europeo. Eso le convierte en todo un portento de efectividad, pues a sus 24 años ya acumula seis triunfos, entre ellos dos grand slams y un mundial. A partir de ahora, si quiere seguir arañándole décimas a Rahm en el palmarés, no le queda otra que quedar por encima de él cada vez que se encuentren.

Una planificación diferente

Si Morikawa tiene como objetivo sobrepasar a Rahm, este tiene como prioridad evitarlo. Y la mejor forma de conseguirlo es mirar siempre hacia adelante en lugar de hacia atrás. Para ello el vasco no debe dejar de sumar un buen puñado de puntos cada semana que esté en acción , lo que le obligará a elegir muy bien las citas en las que vaya a estar presente. De hecho, según está configurado el ranking mundial, no solo es importante actuar en buenos torneos, sino también hacerlo cuando vayan los mejores, pues esto le da más categoría a la prueba.

Además, su equipo le ha diseñado los entrenamientos para evitar distracciones y viajes innecesarios, con menos semanas de juego que el año pasado y con las actividades promocionales y de prensa restringidas al mínimo. Están convencidos de que este 2022 va a ser su año y quieren que Jon esté centrado solo en jugar al golf.