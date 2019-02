La pólvora brasileña inclina el duelo de campeones

España no pudo derrotar a Brasil en el segundo acto del desafío entre ambas campeonas del mundo. El conjunto español, mejor en el global del partido, pagó caros algunos errores en defensa y fue víctima de la pólvora brasileña.

Cuando la rivalidad entre dos equipos se ha fraguado a lo largo de los años en un escenario tan grande como son las finales de varios Mundiales no hay amistosos que valgan. y en cada acción del partido del WiZink Center se pudo comprobar. Los dos equipos lo pusieron todo en cada balón dividido o en cada protesta al árbitro. Ahí estaban, latentes, las pesadillas que España provoco a Brasil durante un lustro en el que la apartó del trono mundialista (2000 y 2004) o la doble venganza sudamericana en las finales de 2008 y 2012. Sobre la pista madrileña voló la pelota de un área a otra al mismo tiempo que las miradas desafiantes. En 2020 hay Mundial y eso también estaba presente.

Al contrario que el primer capítulo de este doble desafío contra la pentacampeona del mundo, fue Brasil el primero en golpear, castigando un error de marca de la defensa española. Marcó Gadeia, jugador del Movistar Inter y mejor jugador de la pasada Liga Nacional de Fútbol Sala, acompañado en esta convocatoria por una mayoría de jugadores del campeonato español. En Brasil los clubes están en pretemporada y Marquinhos Xabier, seleccionador visitante, buscaba un equipo en plenitud de condiciones para medirse a su eterno rival.

Los de Fede Vidal no acusaron demasiado el golpe, pero en el aire se mascaba la certeza de que la empresa sería áun más difícil con los visitantes mandando en el marcador. España intentó abrir la compacta zaga rival con movimientos constantes pero los huecos no aparecieron. Ni siquiera con el buen hacer de Juan Emilio, la última apuesta del nuevo seleccionador y el mejor del equipo en este desafío. Llegaron un par de ocasiones pero el marcador no se movió. Al contrario, Brasil si aprovechó el esfuerzo español para en dos rápidas jugadas ponerse 0-3 antes del descanso. Una contra remachada por Daniel y una vaselina de Pito complicaban la remontada.

España apretó tras el paso por vestuarios y creó muchos apuros a Brasil. Hasta que a los siete minutos Bebe materializó el dominio en el 1-3. Hubo más ocasiones, algunas muy claras, pero Guita, inmenso en su portería, evitó un final de partido apretado para su equipo para disgusto de una grada que por mometos se emocionó con una posible remontada.