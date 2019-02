La llegada del belga dejaría a Bale sin hueco en la delantera Bale cumple 30 años el 16 de julio y es la hora de ejecutar una última buena operación que interese a ambas partes

El Real Madrid calibra muy bien sus inversiones y su política de futuro es crear un gran equipo con once buenos futbolistas teóricamente titulares y un banquillo repleto de jóvenes talentos que roten habitualmente con las estrellas hasta convertirse en ellas. La filosofía es no desperdiciar en la reserva a figuras pagadas a precio de oro. Si Hazard firma por el Real Madrid en junio, el primer afectado será Bale. Si se cumple el sueño del belga, el galés no tendrá sitio en el conjunto blanco, pues ambos futbolistas juegan habitualmente por la izquierda y ya hay un tercer hombre para esa zona, Vinicius, que es intocable.

Lo lógico es que, si viene Hazard, el club blanco dialogue con el británico para conseguir un traspaso. Bale cumple 30 años el 16 de julio y es la hora de ejecutar una última buena operación que interese a ambas partes. El número once tiene buen cartel en Inglaterra e incluso se podría negociarse un intercambio con el Chelsea. Posee contrato con el Real Madrid hasta 2022 y su precio superaría perfectamente los cien millones de euros. El Real Madrid y Bale están concentrados ahora mismo en conseguir títulos esta temporada y el futuro es un asunto que se negociará en mayo, una vez acaba la campaña.

El apoderado del galés, Jonathan Barnett, advierte que Bale nunca ha pensado en marcharse del Real Madrid, el equipo que también fue su sueño de juventud, aunque admite que en el fútbol todo puede cambiar de manera muy rápida. Manifiesta con rotundidad que hay un sector de la prensa española que ataca injustamente a su futbolista de manera constante y ha generado campañas en su contra.