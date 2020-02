Carreras de caballos El hipódromo de Madrid vuelve abrir sus puertas con grandes expectativas de deporte, ocio y espectáculo Bote en la Apuesta Pick 4 de 10.001,60 €

Este domingo 1 de marzo, vuelven las carreras de caballos al Hipódromo de Madrid, siete emocionantes pruebas y la mejor oferta de ocio y espectáculo llenarán tu Planazo del Domingo.

La primera carrera de la Temporada corresponderá al Premio Akelarre, para potros y potrancas de 3 años. Seis candidatos desde el poste de los 1.800 metros. Draper es el gran favorito para alzarse con el triunfo, es el valor más sólido y está muy en forma. Piropo debería ser su máximo enemigo, no ha corrido en el año, pero también marcó un buen valor a 2 años. Como sorpresa está Turandot, no lo hizo mal en el debut, y puede mejorar.

La apuesta Pick 4 consiste en acertar el ganador de la 2ª, 3ª, 4ª y 5ª carrera

Le seguirá, el Premio Peña Ramiro, hándicap dividido segunda parte, con 1.800 metros a recorrer, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Ocho son los candidatos al triunfo. Los favoritos por este orden son Atlantico, Orbayo y Fashionata, entre los tres debería estar la carrera.

La tercera carrera será el Premio Pablo Font, para potros y potrancas de 3 años, que no hayan ganado, sobre la distancia de 1.400 metros. Catorce participantes. Por lo demostrado a 2 años, la pelea por la victoria debería estar entre Tagual, Trovatore y Navabuena, son los que han marcado mayor valor. La incógnita es New Jack Swing, debuta en España y sus carreras en Inglaterra hacen que pueda ser peligroso.

La cuarta carrera, el Premio Fernán Núñez, hándicap para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Diez aspirantes al triunfo tras los 2.200 metros de recorrido. Por su s tres victorias consecutivas y la forma de conseguirlas, Qatar River, debería ser el fijo del día. La lucha por las colocaciones, sin embargo queda muy abierta, Dom Alvaro, Saumet, Gueraty, Embat y Urban Rock, darán mucha guerra.

En quinto lugar, se disputará el Premio Hándicap Opcional, dotado de 12.000 € para el ganador, reservado a potros y potrancas de 3 años. Siete candidatos a la victoria desde el poste de los 1.600 metros. A priori debería ser un duelo entre Pravia y Tacio, sus actuaciones a 2 años les avalan. Alborán y Royal Dancer, intentarán ponerlo difícil.

La sexta carrera será el Premio Luis de Goyeneche, hándicap dividido primera parte, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Ocho participantes. Los favoritos son Boston Bruin, Rey Antoni y Alejandría, los tres estarán en la pomada, pero yo no me olvidaría de Grace’s Secret que a pesar de la escala no está batida de antemano. Tampoco me olvidaría de Trece y su gran cambio de ritmo que la hace siempre muy peligrosa.

Cerrará esta primera jornada el Premio Martín Dominguez, un sprint de 1.100 metros línea recta, para caballos y yeguas 3 años en adelante. Nueve aspirantes a la victoria. Los favoritos aquí son Angel Down, Powerful Sole y Streaker. También pueden estar muy cerca Benijo’s Brave y Malcolm The Pug.

Recordamos que existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos, con salida desde las 10:30 horas cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (Si los acontecimientos de la capital no permitieran la salida desde ese punto, se trasladaría a la Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria).

Entrada de adulto a 8 € y gratuita a los menores de 18 años (acompañados por un adulto). Este domingo con tu entrada, 1 € gratis para la apuesta Pick 4.