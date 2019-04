Sam Cerio, la gimnasta que se rompió las dos piernas, anunció su retirada

La gimnasta estadounidense Samantha Cerio, célebre en todo el mundo durante las últimas horas por su espeluznante lesión, ha decidido poner punto final a su carrera deportiva. Un mal apoyo a la salida de un doble mortal le costó la fractura simultánea de las dos piernas en un campeonato regional de su país, un amargo final para su periplo como atleta en la Universidad de Auburn.

La propia Cerio se encargó de hacer pública su decisión a través de la red social Instagram, donde explicó que la fatídica noche del pasado viernes había sido la última como gimnasta. Ahora, a sus 18 años, además de recuperarse de su grave lesión, se centrará en sus estudios de ingeniería aeroespacial.

«Después de 18 años dejo la tiza atrás. No podría estar más orgullosa de la persona en la que la gimnasia me ha convertido. Me ha hecho trabajar duro, ser humilde, tener dedicación… Me ha desafiado en varias ocasiones y me ha puesto a prueba como persona. Quizás no ha terminado como pensé que terminaría, pero nada termina como esperas. Gracias a la familia de Auburn por darme un hogar. He tenido el privilegio de representar a este equipo los últimos cuatro años. Gracias por permitirme compartir esta pasión y ser parte de algo más grande que yo», escribió en la popular red social.

Sobre su lesión Cerio ya había querido tranquilizar a los aficionados con un mensaje en Twitter solo unas horas después de producirse: «Quiero agradecer al apoyo y los rezos de estas últimas horas. Lo estoy haciendo bien y estoy descansando. Desde lo más profundo de mi corazón, ¡muchas gracias!»

