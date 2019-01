Mercedes-Benz Fashion Week Madrid El futurismo goyesco de Ana Locking La siempre sorprendente diseñadora toledana es la encargada de abrir la 69 edición de la pasarela madrileña con una colección donde lo clásico y lo futurista se dan la mano

Tras los prolegómenos iniciales de los desfiles fuera del Pabellón 14 de Ifema, este viernes se inician los diseñadores y marcas consagradas en el recinto ferial. Dan comienzo los cuatro días de desfiles consecutivos en los que las colecciones de otoño-invierno, en su mayoría, porque ya sabemos que algunos, como Roberto Verino, presentarán sus propuestas para la temporada que viene, es decir, primavera-verano.

La encargada de abrir la pasarela y desperezarnos es la siempre enérgica y creativa Ana Locking, aunque esta vez no se lo han puesto fácil los taxistas madrileños, al colapsar, un día más, las entradas de Ifema. Muchos de los famosos que siempre arropan a la diseñadora toledana han tenido muchas dificultades para llegar a disfrutar del desfile.

El esfuerzo de llegar ha merecido la pena, pues Ana, siempre Ana, vuelve a demostrar que sabe crear. De una leyenda ocurrida en el siglo XIX, ha confeccionado una colección que mezcla dos estilos, antiguo y clásico. El siglo XIX y XXI se dan la mano.

La falta de comunicación y el aislamiento en el que se vio sumergido un niño criado en cautividad, Kaspar Hauser, es algo que estamos viviendo en la actualidad. Los jóvenes se aíslan y no saben comunicarse si no es a través de las redes sociales. Ana lo ha reflejado a la perfección en su colección futuristas con aires clásicos. Monos en telas futuristas con cuellos del siglo golas; bombers con cuellos barco.. Prendas deportivas engalanadas al máximo con volantes. Los vestidos, con un aire muy romántico en guipures y con aire clásico, un clasicismo muy presente en todas los looks, incluidos sus propuestas para hombre. Unos trajes chaquetas en raya diplomática que actualizaba con la utilización de colores fuertes.

Por primera vez Ana desarrolla una línea de jerséis de punto redondo, que además sacará a la venta en una semana, no así el resto de su colección, con unos precios que rondarán los 150 euros.

Un comienzo ideal para esta 69 edición de la Mercedes Benz-Fashion Week Madrid, que además estrenaba diseño de pabellón. Nueva pasarelas, nueva sala de prensa, nuevas ubicaciones. Perfecto, salvo que la eliminación de las gradas aporta más amplitud pero deja menos visibilidad para el público asistente.