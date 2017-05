Mejorar los cuidados paliativos, clave para poner fin a las peticiones de eutanasia

Reducir el sufrimiento al final de la vida disminuye las peticiones de eutanasia. Así lo han defendido en Madrid los expertos reunidos en el 15 Congreso Mundial de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, en donde también clamaron por la necesidad de establecer esta especialización en el país.

«Cuando hay una buena atención de equipos de profesionales de cuidados paliativos, con una implicación de la comunidad y una red de voluntariado, esas peticiones son cada vez menores», explicó el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Rafael Mota.

Según los expertos, no se puede tratar igual el principio y el final de la enfermedad, y entenderlo podría evitar mucho dolor. «La gente no quiere sufrir y muchas veces se medicaliza tanto al final de la vida que provocamos mucho sufrimiento», dijo.

España, al contrario de otros países europeos, no cuenta con esta área como una especialización ni subespecialización médica. Además, la atención especializada llega a menos del 50% de los enfermos de cáncer o con enfermedades crónicas avanzadas. «Esto causa un sufrimiento que es evitable a más de 50.000 pacientes», dijo Mota.

El experto advirtió que, en una sociedad cada vez más envejecida, la cronicidad avanzada sobrepasará las capacidades nacionales «como un tsunami» si no se toman medidas. Por ello, aunque las comunidades se «están poniendo las pilas», es necesario que los ciudados paliativos se asuman como parte de la responsabilidad colectiva, donde también participe el entorno social. «Va en la línea de informar, sensibilizar y capacitar para que no se tenga miedo a los cuidados paliativos. Ya no nos centramos tanto en ayudar a bien morir, sino en ayudar a vivir esa última etapa de la vida», dijo Mota.