El increíble espectáculo anual de 15 millones de murciélagos en Texas

Los veranos en Texas son un poco diferentes, y es que están protagonizados por la congregación de murciélagos en sus cielos. Más de 15 millones de estos animales emergen de un profundo sumidero en San Antonio y vuelan al cielo, formando unas asombrosas figuras que parecen más propias de las que se concentran cuando algunas aves emigran.

Las imágenes que deja este fenómeno se caracterizan por mostrar una especie de tornados de color negro, formando columnas que se desplazan por entre las colinas y los puentes de la zona.

El espectáculo tiene lugar a media tarde, cuando el anochecer comienza a teñir los cielos de espectaculares colores y es entonces, cuando las figuras que forman estos mamíferos alados brillan por su negror, el cual contrasta con los colores anaranjados sobre los que se juntan.

Los murciélagos abandonan su zona de descanso para darse un atracón con las polillas cercanas. La mayor congregación se da en la llamada cueva Bracken Cave, hogar de la colonia más grande de estos animales.

En este vídeo, grabado hace dos años, se muestra (sobre todo a partir del minuto dos) el tremendo espectáculo:

El fenómeno puede verse en los meses de julio, agosto y septiembre, así como en la zona de Old Tunnel State Park. Otro millón y medio de estos mamíferos también se congrega en Austin, por donde se desplazan sobre el río.

El clima de Texas es el idóneo para la reproducción de estos animales, los cuales se instalan en cuevas y sumideros donde se condensan altas temperaturas. Al no tener que preocuparse por gastar energía en regular su temperatura corporal, las crías pueden dedicar estos esfuerzos en desarrollarse y pode emigrar cuanto antes a México y América Central y del Sur al caer el otoño.

Los murciélagos protagonistas de estos espectáculos son todo hembras y crías, ya que los machos, a pesar de que también abandonan sus cuevas, se quedan por las zonas cercanas y no alcanzan alturas tan altas.

No solo el clima específico de Texas atrae a estos animales, si no que, además, coincide con ser una zona de paso de la emigración de las polillas, por lo que los murciélagos se desplazan para poder dar comienzo a su particular banquete.

Una madre murciélago puede llegar a consumir entre dos tercios de su peso corporal en insectos en una noche para poder satisfacer sus demandas de energía. Esta práctica, según los economistas, ahorra a Texas más de mil millones de dólares en pesticidas anualmente.

El festín puede durar horas, pero a medida que anochece, los murciélagos vuelven a sus cuevas.