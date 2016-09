EE.UU. reduce en un 90% el absentismo escolar instalando lavadoras en los colegios

Las decisiones más superfluas pueden incidir de forma notable en las sociedades actuales. Buena muestra de ello ha tenido lugar en EE.UU., en donde el ausentismo escolar se ha reducido, casi milagrosamente, en un 90%. Las razones que explican el por qué de este fenómeno no hay que buscarlas en una reforma educativa o en un esfuerzo del gobierno norteamericano para impulsar el aprendizaje de los jóvenes con menos recursos, sino en la reciente instalación de lavadoras y secadoras en algunos colegios del país.

Pero, ¿cómo es posible que dichos aparatos sean capaces de atraer a los estudiantes hasta los centros educativos? Un proyecto de la compañía de electrodomésticos Whirlpool, que ha facilitado 17 pares de lavadoras y secadoras a varias escuelas de Misuri y California, ha demostrado que llevar ropa limpia y planchada es fundamental para que los alumnos se animen a asistir a clase.

«Cuando me levanto por la mañana y veo que no tengo ropa limpia, normalmente termino quedándome en casa –ha admitido Vanessa, una pequeña de 10 años, a la compañía estadounidense–. Tener la lavadora y la secadora en la escuela significa que no tengo que preocuparme por la ropa sucia; me hace sentir más ilusionada y que encajo mejor».

El estudio concluye que, en muchas ocasiones, los jóvenes se niegan a ir a clase por temor a que sus compañeros se rían de su ropa.

El proyecto no solo ha tenido efectos muy positivos en lo que se refiere a la asistencia escolar, sino que los profesores de los centros en los que se han instalado las lavadoras afirman que la participación de sus alumnos también ha crecido perceptiblemente.