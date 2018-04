Un guionista de «Allí abajo» la lía en Twitter con un chiste sobre los andaluces

Actualizado 01/04/2018 a las 11:56

Hay bromas que no deben hacerse porque pueden sentar mal. Otras sencillamente no tienen gracia y se deben reflexionar antes de decirlas, pero cuando se juntan los dos aspectos hay mucho peligro. Es lo que le ha ocurrido a uno de los guionistas de la exitosa serie de Antena 3 «Allí abajo», que no se le ocurrió otra cosa que hacer un chiste sobre andaluces, público al que va especialmente dirigida la producción.

Sergio V. Santesteban escribió en Twitter: «La primera vez que escuché la Salve Rociera pensé que el estribillo decía: 'Leo leo leo leo leo leo', pero luego caí en que era una canción andaluza y eso no podía ser». La polémica estaba servida con un tuit que acompañó del hashtag #ViernesSanto.

Numerosos usuarios le pidieron explicaciones, tanto a él como a la cadena, a la que algunos solicitaron el despido de su trabajador. La productora Plano a Plano tuvo que salir al paso pidiendo perdón y desmarcándose de lo ocurrido.

Desde @planoaplano no compartimos los comentarios personales ni chistes desafortunados de algunos de nuestros guionistas. En casa somos andaluces, madrileños, catalanes, gallegos, salmantinos... es absurdo criticar a la familia! — Plano a Plano (@planoaplano) 30 de marzo de 2018

El guionista inicialmente contestó a las críticas pero después se echó atrás viendo el revuelo que se había creado y se disulpó con un nuevo tuit en el que aseguraba que su chiste se había convertido en una «ofensa nacional». Por supuesto, después borró el mensaje.

Ayer hice un chiste que trascendió y se convirtió en una ofensa nacional. Por ello, quiero pedir disculpas a @AlliAbajo la serie en la que escribo, y @planoaplano, la productora para la que trabajo, porque se han visto afectados negativamente por un chiste hecho a nivel personal. — Sergio V.Santesteban (@Sergio_VSantes) 31 de marzo de 2018

