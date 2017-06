No solo en los espectadores provocan risas las tramas de «Allí Abajo», una de las series con mejores datos de audiencia de la parrilla televisiva actual. Los propios actores tienen un grupo de Whatsapp por el que comentan los capítulos cada lunes por la noche, tanto lo bueno como lo malo. «Tenemos un grupo de Whatsapp de todos los actores y eso hierve cada lunes. Vamos comentando todo e intentamos ser bastante críticos y decir las cosas que funcionan y las que no», explica Noemí Ruiz, la actriz que interpreta a Trini en la comedia.

Su personaje es precisamente el contrapunto que, a su juicio, toda comedia necesita. Interpreta a la directora de la clínica donde transcurre parte de la serie, una mujer seria, con ideas claras y algo estirada. Sin embargo, Noemí Ruiz considera que Trini es «fundamental» en la serie: «El personaje es necesario para que el resto no se descarrilen, para poner orden… en este caso para que la clínica siga adelante. Y pone un punto de cordura, porque si no todo valdría y todo sería un caos. Es el equilibrio». Pero pese a quizás ser el personaje más negativo de «Allí Abajo», es querido por el público. «Tenía mucho miedo porque me daba miedo la respuesta del público porque a nadie le gusta que el público no le quiera, y en mi caso es un personaje muy querido por la audiencia, hay muy buena respuesta. Yo creo que cae bien porque en el fondo se le ve el corazoncito», asegura.

La actriz de «Allí Abajo» posa en su entrevista con ABC - JOSÉ RAMÓN LADRA

El humor basado en los tópicos de vascos y andaluces se ha vuelto muy recurrente en los últimos años. Noemí Ruiz considera que, en general, este tipo de «comedia por contrastes ha funcionado siempre muy bien». El motivo, a su juicio, es que se aprende a reír de uno mismo. «Pienso que la realidad supera la ficción, y todo lo hacemos con muchísimo amor y creo que es fundamental aprenderlo. Reírse de las cosas que tenemos cada uno», asegura.

Pero como en todo, es imposible que a todo el mundo le guste y le haga gracia. La serie también ha recibido críticas por parte de espectadores que no entienden ese tipo de humor, algo que Noemí Ruiz respeta e incluso comprende. Precisamente las críticas han venido en varias ocasiones de espectadores andaluces: «En Andalucía nos dan mucha caña. Hay quien dice que nos reímos de ellos y los ridiculizamos. Y ni mucho menos. Somos los primeros que nos reímos de nosotros, que la mayoría somos andaluces y vascos. Yo amo a mi tierra por encima de todo».

«Somos los primeros que nos reímos de nosotros»

«Allí Abajo» no es el único proyecto en el que está inmersa Noemí Ruiz. En un capítulo de «El Ministerio del Tiempo» interpretará a María Teresa de Silva Álvarez de Toledo, XIII duquesa de Alba. «Me sorprendió mucho que me llamaran para ese papel. La verdad es que yo no conocía su vida, me compré un libro y me encantó. Es un personaje de una mujer con muchísima fuerza, de una mujer que quizás su único delito fue nacer en una época que no le pertenecía. Nadie entendía su forma de vivir, su forma de querer, de amar, quería ser una mujer libre», explica.

Aunque ni la propia actriz sabe cuánto durará su tiempo como Trini, tiene claro que ahora está en el lugar donde tiene que estar. Sobre «Allí Abajo», considera que debería emitirse «el tiempo que la gente lo esté pidiendo», aunque desearía que este período fuera largo: «Ojalá nos dé la posibilidad de estar diez años, quince... No sé, que estemos mucho tiempo».