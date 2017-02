«Manual de un tacaño»: Viaje sin retorno desde el bolsillo hasta el corazón

La comedia siempre fue un recurso de los cineastas para contar lo que no se podía contar. O lo que no es fácil de decir. Cuando la censura dejó de actuar, el humor se consagró como un escudo con el que exponer realidades ásperas. En «Manual de un tacaño», la cinta de Fred Cavayé que se estrena este viernes, la diversión se topa con el contrapunto del drama: «Es una película muy divertida, todos conocemos a tacaños y nos hace gracia ver sus tretas para no pagar. Pero aquí el protagonista es un personaje cerrado, que está solo: ser tacaño no es solo no pagar, es no abrir el corazón. Ese subtexto, de diversión y emoción, me gustaba antes de empezar la película», explica el director francés a ABC.

«Manual de un tacaño» llega a España tras haber sido la película más vista de 2016 en Francia. Un éxito que ya tuvieron cintas como «Intocable» o «Bienvenidos al Norte», y que espera repetir este tacaño protagonizado por Dany Boon, la gran estrella cómica del país. «Es el mejor de Francia y es un honor haber contado con él en mi primera comedia. Aceptó que un novato como yo le dirigiera», explica Fred Cavayé.

El cine español ha vivido en un eterno mirar a Francia, donde se presume que cuidan a su industria como nadie. Sin embargo, las bondades que brillan en la distancia pierden lustre cuando uno se acerca: «Actualmente el cine español es más interesante que el francés. Aquí hacéis películas de géneros muy distintos mientras que en Francia solo hacemos películas de autor y comedias», analiza Cavayé. El motivo, según explica, es que los productores no invierten en otros géneros porque no han sido tan exitosos. «Me encantaría que en Francia se hicieran “thrillers”, ciencia ficción, películas policíacas. En España ha habido éxitos de estos géneros, pero en mi país este tipo de películas no se pueden montar. Es una pena porque me gustaría hacer una obra de ciencia ficción».

El violín de Dany Boon

Hasta que ese momento llegue, el director de «Cruzando el límite» o «Cuenta atrás» se ha olvidado del cine de autor para embarcarse en un proyecto que ya lleva recaudados más de 20 millones de euros. La historia de un hombre que ahorra hasta el extremo sin saber para qué, y en la que el amor, la música y el dinero tejen unas relaciones que acaban con escenas irresistibles. Todo con un humor blanco que se apoya en las situaciones de un violinista de orquesta que no pone un disco en casa para no gastar luz. Como curiosidad, las melodías que Dany Boon arranca del violín son también una ficción. A diferencia de Ryan Gosling en «La La Land», él no tuvo que aprender a manejar el instrumento.