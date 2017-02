Clip de «Manual de un tacaño», el violinista que se cronometra bajo la ducha

«Manual de un tacaño» es la cuarta película del director francés Fred Cavayé («Cruzando el límite», «Cuenta atrás»), que después de haber dedicado su carrera al thriller, prueba por primera vez con la comedia y con un experto en el género: Dany Boon («Bienvenidos al Norte», «Lolo, el hijo de mi novia»). El humorista se mete esta vez en la piel de un tacaño de manual, François Gautier, para mostrarnos el lado más irónico y divertido de una vida ruin y las consecuencias en su entorno social. Un personaje inspirado en el gran Louis de Funès y el popular Mr Bean de Rowan Atkinson.

El protagonista de «Manual de un tacaño» es el primer violinista de la orquesta local, François Gautier (Dany Boon), tiene un gran defecto: es un tacaño. Se cronometra bajo la ducha, utiliza las farolas para iluminar su casa, ve la televisión del vecino con prismáticos y mide el papel higiénico.

François no tiene vida social. Su único amigo es el director de su banco. Invitar a alguien a tomar algo puede ser mortal. Llevar a una mujer a cenar es una tortura. Pero Valerie (Laurence Arné), la nueva violonchelista de la orquesta, no ve a François el tacaño, sino a un virtuoso músico del que se enamora. Entonces aparece Laura (Noémie Schmidt) y le dice a François que es su hija. Su madre le había presentado como un rico benefactor de causas infantiles y Laura le ha idealizado como a un héroe. Ahora François, además de un gran defecto, tiene dos problemas: Valerie y Laura, que le quieren por lo que no es. Él les sigue el juego, pero cualquier desliz podría costarle muy caro…