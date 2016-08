Las 6 claves del juicio contra Dilma Rousseff

¿Cuándo se inició el proceso contra Rousseff?

El proceso de destitución comenzó el 2 de diciembre del 2015, cuando el entonces presidente del Cámara de Diputados, su enemigo declarado, Eduardo Cunha, aceptó la acusación presentada por los abogados Hélio Bicudo (expetista), Miguel Reale Júnior y Janaina Paschoal, por crimen de responsabilidad fiscal.

¿Cuáles son las acusaciones?

Los abogados le acusan de no respetar la ley del presupuesto, la ley de responsabilidad fiscal y la de malversación administrativa. La acusación también sugiere que está involucrada en la trama de corrupción de Petrobras, pero no hay pruebas, por lo que esa parte de la denuncia no fue incluída.

¿Qué alega Rousseff?

Niega las acusaciones y dice que las maniobras fiscales que se le atribuyen fueron realizadas dentro de la ley, cumpliendo los pasos recomendados por el propio legislativo que la juzga. Según su defensa, los ajustes fueron necesarios para enfrentar la crisis internacional. Dice que está siendo condenada en un proceso injusto que considera un «golpe».

¿Cómo ha sido el proceso?

Comenzó con la presentación de la acusación y de la defensa de Rousseff en la Cámara de Diputados ante una comisión especial. El pleno de la Cámara votó el 17 de abril su suspensión durante seis meses, por 367 votos contra 137. Rousseff se mudó a la residencia oficial de Alvorada y su vicepresidente, Michel Temer, asumió el cargo de presidente interino. El trámite fue transferido al Senado.

¿Cuántos votos son necesarios para destituirla?

Dos tercios de los votos del Senado, esto es, 54 de los 81 senadores. Las oportunidades de Rousseff son remotas, pues por lo menos 59 senadores ya votaron contra ella al apoyar la continuidad del juicio.

¿Qué pasará el día despues de la votación?

Si pierde, Michel Temer asumirá el cargo ya de manera oficial, aunque Rousseff advirtió ayer que apelará a la Corte Suprema.