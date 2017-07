Más de setenta años después de que Hitler atravesara con sus Panzer la frontera polaca, la Segunda Guerra Mundial vuelve a estar de actualidad. En este caso, sin embargo, la instigadora del enfrentamiento no ha sido la Alemania de la esvástica, sino la Rusia de Vladimir Putin. Y es que, el gobierno ha cargado contra un nuevo documental en el que la OTAN glorifica la actuación de los «Hermanos del bosque». Un grupo guerrillero que se enfrentó al Ejército Rojo en Lituania, Letonia y Estonia después de que Stalin invadiese las susodichas regiones en su avance hacia Berlín.

La crítica, según ha señalado en Twitter el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso a través de su Comisión Permanente en la OTAN, radica en que muchos miembros de este grupo colaboraron activamente en las secciones de las Waffen SS durante la ocupación nazi de los mencionados países. «Es otro intento vergonzoso de reescribir la historia y glorificar a los ignominiosos combatientes de las SS y nacionalistas al servicio de la narrativa política actual ]...] Una guía práctica para engendrar intolerancia e instigar guerras», han señalado desde Rusia.

