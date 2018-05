De «Supervivientes» al PP: Isabel Rábago colabora, sin cobrar, en el área de Comunicación El PP valora su perfil, muy activo en redes sociales, y su gran popularidad, que puede facilitarle transmitir los mensajes populares

@smedial Seguir MADRID Actualizado: 29/05/2018 07:52h

La periodista y comunicadora Isabel Rábago es, desde este lunes, una colaboradoradora de la vicesecretaria de Comunicación del PP, Isabel Díaz Ayuso. Rábago es conocida por participar en programas de gran audiencia como Sálvame o Supervivientes. Pero ahora cambia la isla hondureña por un escenario, el político, donde a veces es aún más duro sobrevivir.

En el partido han valorado su tremenda popularidad -tiene más de 64.500 seguidores en Twitter-, que sin duda ayudará a llevar el mensaje del partido del charrán a un público al que tal vez por otra vía no llegarían nunca. También su claridad al exponer su ideología: «Los votantes del PP no somos ni fachas, ni corruptos, ni machistas», publicaba en su Twitter en junio de 2017. El papel de Rábago, según explicaron desde la vicesecretaría, será el de «colaborar con el área en la formación de otras personas», una tarea por la que no cobrará ni dejará su trabajo» actual.

Las redes sociales son también una de sus vías para comunicar sus puntos de vista sobre la actualidad política. Por ejemplo, las referencias al chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero.

Maravilla de parodia de @LosMorancos sobre el casoplón de #PabloEIrene “A mi gustan mayores con 6 o 7 salones...”

Enormes!! 👏😂

Mayores. Los Morancos (Parodia). Becky G, Bad Bunny https://t.co/tPTWnX4cim vía @YouTube — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 28 de mayo de 2018

También habrán tenido en cuenta en el PP su capacidad para hacerllegar mensajes con un transfondo político -o que pueden tenerlo- de una manera muy sencilla y accesible para cualquiera.

Besando #LaCopa Se lo dedico a todos los seguidores del #RealMadrid Yo soy más de la selección 🇪🇸😂❤️ pic.twitter.com/cW7xppZwT9 — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 27 de mayo de 2018

Hay muchos ejemplos entre sus tuits de cómo popularizar mensajes políticos entre un público variopinto.

Que digo yo que #PedroSánchez ya estará registrando la moción de censura contra #SusanaDíaz, no?.

Y seguimos para bingo!! 🕺🏻 https://t.co/OK4jb1z8kc — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 25 de mayo de 2018

O este otro ejemplo, a favor igualmente de la bandera nacional.

La nueva ejecutiva

Pío García-Escudero, nuevo presidente del PP de Madrid por encargo de la dirección nacional del partido, ha elegido un comité de dirección y una ejecutiva con sorpresas. Con más jóvenes, más mujeres, algunas ausencias destacadas y alguna cara muy popular de la pequeña pantalla: la periodista Isabel Rábago, que participó en el programa «Supervivientes». Dice García-Escudero que quiere un equipo «joven y dinámico» para preparar las elecciones de 2019 y «que Madrid siga siendo la primera fuerza política de Madrid», como lo ha sido «desde 1989».

A García-Escudero y Juan Carlos Vera –el veterano «fontanero» de Génova es el secretario general de Madrid– les acompaña en este proyecto Pablo Casado, que ejercerá como presidente del Comité Electoral. Es, por si cabía alguna duda, la ratificación de su estrecho vínculo con Madrid de cara a las próximas elecciones.

Todos ellos se han rodeado de un grupo muy compacto y joven: cinco vicesecretarios, dos de ellos hombres y tres mujeres, de entre 39 y 44 años. El diputado regional Alfonso Serrano, para ocuparse de la Organización; el diputado en el Congreso y alcalde de Boadilla Antonio González-Terol, en Territorial; la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, en Estudios y Programas; la diputada Ana Camins, en Acción Sectorial; y la exdiputada y exviceconsejera de Justicia Isabel Díaz Ayuso, en Comunicación.

Además, participan en la Ejecutiva tres consejeros: Carlos Izquierdo (como presidente de Derechos y Garantías), Pedro Rollán (presidente de Estrategia), y Engracia Hidalgo (tesorera). El presidente regional, Ángel Garrido, los portavoces del PPen Ayuntamiento y Comunidad, José Luis Martínez-Almeida y Enrique Ossorio, y las presidentas de la Asamblea, Paloma Adrados, y de Nuevas Generaciones, Ana Isabel Pérez Baos, son miembros natos de esta ejecutiva regional del PP.

Otras personas que entran en la ejecutiva son el concejal del Ayuntamiento de Madrid Pedro Corral –junto a sus compañeros Paloma García Romero, Álvaro González y el portavoz Martínez-Almeida–; diputados regionales como Federico Jiménez de Parga, José María Arribas o Nadia Álvarez; o la directora de gabinete del presidente del Senado, Cayetana Hernández.

Hay periodistas como Isabel Rábago, expertos en redes como Carlos Díaz-Pache, o matemáticos como Florentino Briones –con experiencia en el Congreso y en el Ministerio de Educación–. También hay ausencias: dejan de estar la consejera de Transportes Rosalía Gonzalo, el alcalde de Las Rozas José de la Uz o el de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa. Nada extraño: el presidente del PP de Madrid ha reducido la ejecutiva a una treintena de personas, cuando antes superaba las cincuenta. También se ha «caído» de la misma el número tres de Cifuentes en el PP madrileño, Jaime González Taboada.

Pío García-Escudero afirmó que quiere con él personas «con preparación y experiencia» para «afrontar tiempos que no son fáciles». Pero como «hay que estar a las duras y a las maduras» y falta un año para las elecciones, su mensaje ha sido claro: «Todos los afiliados tienen que trabajar para la situación de privilegio de volver a ganar las elecciones».