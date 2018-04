Ciudadanos avisa de que rechazará los PGE si el Gobierno concede al PNV la Seguridad Social También rechaza «cualquier privilegio» para los presos de ETA tras la inminente disolución de la banda

Víctor Ruiz de Almirón

Con el acuerdo cerrado desde hace meses y con el apoyo acordado hace semanas, Ciudadanos introduce ahora un nuevo elemento de presión al Gobierno. La formación que preside Albert Rivera asegura que no aprobrá los Presupuestos Generales del Estado si el Ejecutivo, en su negociación con el PNV, accede a otorgar «nuevos privilegios» al País Vasco.

El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado claro que su partido «está en contra de cualquier acuerdo que rompa la caja única de la Seguridad Social», en referencia a la histórica demanda de los nacionalistas vascos de gestionar los fondos de la Seguridad Social en su territorio.

Pero esa no es la única condición. Después de que el PP vasco haya empezado a deslizar posibles cambios en la política penitenciaria respecto a ETA, el secretario general de Ciudadanos ha dicho que «tras una declaración trampa» espera «que no haya privilegios para los presos de ETA». Villegas lo ha zanjado claramente: «Si el pacto con el PNV supone nuevos beneficios como romper la caja única de la Seguridad Social o dar privilegios a los presos etarras, Cs no apoyaría los Presupuestos».

Villegas lo ha definido como «ideas gravísimas» que van «contra de la idea de España que tenemos». Y ha diferenciado la cuestión de la Seguridad Social de lo sucedido con el cupo vasco porque entonces sí había una votación específica sobre el cupo en la que Ciudadanos votó en contra, pero que en el caso de la transferencia de la Seguridad Social la única manera de oponerse sería votando contra los Presupuestos.