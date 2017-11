Tecnología en el fútbol Tebas copia el VAR portugués El presidente de la Liga viaja hoy a Lisboa para importar el mismo sistema de videoarbitraje implantado en agosto

Justo cuando arrecia la polémica por el gol no concedido a Messi en el Valencia-Barcelona del pasado domingo, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, viaja hoy a Lisboa para participar en la Asamblea de las Ligas Europeas y, de paso, conocer de primera mano los detalles de la aplicación de la tecnología VAR (siglas en inglés que designan el videoarbitraje), con vistas a su instalación en España la próxima campaña. Portugal ya ha puesto en marcha la medida, que debutó en la pasada final de Copa en mayo y se ha implantado regularmente desde que arrancó esta temporada en agosto. Es la segunda competición que convierte el sistema en una realidad, después de la holandesa.

La estrecha relación de Tebas con su homólogo al otro lado de la frontera, Pedro Proença, le terminó de convencer para dar el paso y «espiar» la puesta en circulación del VAR portugués. Mucho más cuando la concesión tecnológica se la adjudicó la empresa barcelonesa Mediapro, del omnipresente Jaume Roures, durante un periodo de cinco años.

El modelo que baraja el presidente de la LFP se localizará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde ya comienza a hablarse del «búnker» que se construirá con el objetivo de centralizar todo el despliegue de «software» que hará falta. Y también ahí podrá tomar nota Tebas en Lisboa, puesto que Mediapro se comprometió a invertir un millón de euros en suelo portugués para la edificación del Centro VAR en Jamor, dentro de la mastodóntica Ciudad del Fútbol de Oeiras, a 14 kilómetros de la capital del país vecino. Aún se halla en una fase incipiente el proyecto, pero Las Rozas heredará semejantes planes, de cara a que las señales audiovisuales que lleguen desde todos los campos se concentren en un único destino.

¿Y por qué «búnker»? Porque el blindaje de seguridad (no solo informática) deberá ser de alto calibre tanto en el caso portugués como en el español.

El propio Javier Tebas había puntualizado de forma rotunda: «Las pruebas del VAR, porque hay que hacer algunas pruebas, se harán en Las Rozas, que tiene unas instalaciones extraordinarias. El sistema general de donde lleguen las imágenes se adecuará, si se puede, que yo creo que se podrá, en Las Rozas. Y se hará allí, no hay más que hablar».

Vuelve a ponerse de manifiesto la sintonía total entre Tebas y Proença, como ya quedó claro en Madrid hace dos meses. Fue entonces cuando salió a colación el videoarbitraje, pues ambos firmaron un pacto que lo contemplaba en primer plano. «Lo que vamos a hacer es confrontar las experiencias que cada liga tiene para aportar a la otra. Nosotros queremos copiar el modelo fantástico de negocio que tiene la Liga, su estrategia de internacionalización o la sostenibilidad económico-financiera. Y la Liga española va a poder tener nuestra experiencia con el videoarbitraje, que hemos empezado este año», declaró en septiembre el presidente de la institución lusa.

Y prosiguió el exárbitro Pedro Proença: «Como todos los temas arbitrales, ha despertado un poco de polémica porque estamos en una fase de implementación y hay que tener un poco de tranquilidad para que los aficionados, los entrenadores y todos puedan entender el nuevo protocolo. No obstante, estamos empezando bien y pienso que, al final, va a ser muy valioso para la defensa de la verdad deportiva».

Polémicas comunes

En este contexto se inscriben, por tanto, los avances que desean promover los dos mandatarios, especialmente a medida que crecen las sucesivas controversias por goles no concedidos o penaltis no señalados. El Real Madrid se ha quejado de hasta 12 penaltis que no le han indicado este año y el clamoroso error del árbitro Iglesias al «comerse» el gol de Messi ha dado la vuelta al mundo.

En Portugal saltó a los titulares semanas atrás el choque Desportivo das Aves-Benfica, ya que el acta arbitral no reflejaba que, cuando se le pitó un penalti al histórico equipo lisboeta, el VAR estaba averiado y no funcionó correctamente la comunicación con la señal central. Para colmo, se disputa este viernes el clásico Oporto-Benfica en medio de una guerra de acusaciones entre los dos clubes, enzarzados en un victimismo sin fin amparado en magnificar los errores de los jueces. Será la primera vez que este enfrentamiento de alta tensión se efectúe con la tecnología VAR como testigo.