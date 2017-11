FC Barcelona Abidal destapa una discusión que tuvo con Guardiola a causa del catalán El francés acusa al técnico de no dejarle hablar en francés con su compañero Henry cuando era jugador del Barcelona

Hace años que Guardiola y Abidal dejaron de compartir vestuario, pero ha sido ahora cuando el francés ha sacado a la luz un episodio muy desagradable de aquella época en la que ambos pertenecían al Barcelona.

Según el exfutbolista galo, hubo un día en el que el técnico se acercó a él y le recriminó que hablara en francés con su compatriota Henry. «Un día, durante una pretemporada en Estados Unidos, Guardiola se acercó a mí y me pidió que dejara de hablar con Thierry Henry en francés. Yo le dije que no me hablara como si fuera un niño y le pregunté que por qué yo no podía expresarme en francés y los catalanes sí podían hablar entre ellos en catalán», señaló en una entrevista al programa «Y'a pas peno» de Europe 1.

Según el defensa internacional, la discusión fue a más y tuvo que acabar pidiendo ayuda al presidente para calmar los ánimos. Años después de aquello, Guardiola se ha revelado como un independentista catalán radical, que ha llegado incluso a pensar en ocupar un lugar en las listas de las próximas elecciones.