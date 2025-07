Probamos el Razer Pro Click V2 Vertical Edition: un ratón lleno de IA que se preocupa por tu muñeca

Entre cientos de ratones llenos de luces, botones y destinados en su mayoría a jugar, los chicos de Razer también apuestan por la productividad y el trabajo de oficina. Es por eso que en su línea de productos sobresalen periféricos como el Pro Click V2 Vertical Edition, un ratón destinado al trabajo —aunque se puede jugar con él, con matices—, lleno de IA y que en este modelo en concreto se preocupa, además, por cuidar tu muñeca.

Vamos a empezar por lo evidente, su diseño. Y es que este ratón favorece un agarre natural gracias a su forma inclinada, ofreciendo así una mayor comodidad durante largas sesiones de uso, reduciendo la fricción de la muñeca con su soporte de base. Los periféricos ergonómicos tienen la mala fama de ser feos o muy ostentosos. Aquí, en cambio, contamos con un diseño sobrio, minimalista y muy ligero. Aunque lleve la firma de Razer, apenas hay luces RGB extravagantes y las que hay son limitadas; no hay bordes agresivos ni tampoco presenta un diseño pensado para jugar. Es una herramienta de trabajo para aquellos que pasan horas frente al escritorio.

En ABC los hemos usado como nuestro ratón principal durante tres semanas y pese a que en un principio puede costar adaptarse, pasadas las primeras horas de uso no quieres volver a utilizar otro ratón que no tenga este diseño.

En sus tripas, el Pro Click V2 cuenta con un sensor óptico de 30.000 DPI y una tasa de sondeo de 1000 Hz. En ABC quizás nos han parecido unas especificaciones exageradas para tareas de oficina, pero la firma apuesta siempre por incluir mucho músculo incluso en sus productos más específicos, lo cual siempre se agradece y no se puede tener ninguna queja al respecto. Además, como en todo periférico de Razer, todas las opciones son configurables al milímetro, a través del software Razer Synapse, pudiendo cambiar desde la sensibilidad a la función de cada botón o las novedades con IA que integra el Pro Click V2.

ChatGPT a un click de distancia

El ratón presenta un botón en el centro del mismo que permite desplegar al instante un asistente de inteligencia artificial (puede ser ChatGPT, pero lo puedes cambiar por cualquier otro, al gusto del usuario), lo que facilita las tareas de productividad. Pero si utilizas Synapse, este botón adquiere un mayor grado de complejidad. Por ejemplo, puedes personalizar que con un leve toque se mande un prompt directo al asistente para que no haga falta ni que lo escribas, manteniéndolo puedes hacer que la IA te traduzca al instante un documento y te lo mande al correo... las posibilidades son infinitas, todo es cuestión de trastear con el software de Razer. Nos ha parecido un añadido estupendo para que lo está pensando el ratón: trabajar. Y la rapidez con la que se lanza el asistente de IA, sumado al grado de personalización, nos ha parecido de lo mejor del mercado.

Otro elemento a tener en cuenta es su autonomía. Puede conectarse mediante Bluetooth o mediante un adaptador USB, y en ambos casos la duración supera sin problemas las 200 horas de uso. En las pruebas con carga completa hemos podido trabajar durante días sin preocuparnos por nada. Además, el ratón se carga a través de USB-C y permite su uso mientras está enchufado, algo habitual, pero que evita tener que parar si se agota en mitad de una jornada. No hay base de carga incluida, pero el cable que viene en la caja es suficiente como para resolver esa parte sin complicaciones.

No es un ratón para todos, ni para todo

Ahora bien, conviene dejarlo claro. Si lo que necesitas es un ratón para jugar o buscas algo del tipo portátil para llevar en la mochila, este ratón no debería ser tu primera opción. Es voluminoso y su espacio natural es un escritorio. A la hora de jugar, flaquea en dos aspectos: su falta de precisión para 'shooters' o juegos competitivos y lo inalcanzables que son algunos botones si necesitas hacer movimientos rápidos, algo que no ocurre en un ratón convencional. Quizás pueda ser ideal para juegos de estrategia, del estilo del 'Civilization VI', que tienen un ritmo mucho más pausado y el usuario no necesita reaccionar rápido a nada, pero en líneas generales creemos que hay otras opciones mucho mejores si lo que te interesa es un ratón para jugar videojuegos y nada más. En cambio, si pasas muchas horas trabajando y notas que la muñeca se resiente, este tipo de diseño puede ayudarte más de lo que estás pensando ahora mismo.

Si bien el precio puede parecer algo elevado, 129,99 euros, las opciones de personalización, el sensor óptico y por supuesto la funcionalidad de la IA, hacen que este Razer Pro Click V2 sea una opción realmente a tener en cuenta. Si es la primera vez que se utiliza uno de estos, puede que en un principio resulte un poco tosco y torpe, sin embargo, a medida que uno se acostumbra se comprueba que se está ante un producto perfecto y que no defrauda.