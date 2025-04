Los efectos del temporal Filomena, en directo: Más de 1.500 personas han sido rescatadas de sus coches en la Comunidad de Madrid

La borrasca Filomena ha azotado con fuerza en el sur y centro peninsular. Nieve, frío y lluvia. Madrid y Toledo están siendo las provincias más castigadas, con cientos de personas atrapadas en las carreteras debido a la nieve. Unas 1.500 han sido ya rescatadas en Madrid. El peor temporal de los últimos 50 años se han cobrado ya tres víctimas mortales. El temporal deja también diez provincias en alerta roja y la capital de España, absolutamente colapsada e intransitable.

El aviso rojo continúa hasta media mañana. Eso significa que continuará nevando con intensidad hasta entonces. Recordamos que se recomienda no salir de casa en ciudades como Madrid si no es necesario por el estado actual de las vías públicas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido suspender la actividad lectiva en los centros educativos no universitaria al menos los próximos lunes y martes debido a la incidencia de la borrasca Filomena en el territorio regional y la previsión de heladas a la que dejará paso el temporal de nieve, tal y como ha confirmado a Europa Press la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez.

La nieve no ha hecho acto de presencia, al menos de momento, en la ciudad de Barcelona, aunque sí salpica otras áreas del territorio catalán, especialmente las comarcas de Lérida. Hay unas 40 carreteras de la red viaria catalana afectadas por la nieve, la mayoría en la provincia ilerdense, y también los trenes regionales que conectan con esta provincia, con el servicio suspendido. Ahora, la mayor amenaza es el viento, según ha explicado esta mañana el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, pues "podría complicar" la situación. Por eso ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para quedarse en casa y evitar salidas no esenciales. Informa, Jesús Hierro .

A mediodía de este sábado, todo el Archipiélago balear se encuentra en alerta amarilla, por el riesgo de lluvias, tormentas y fuertes vientos. Además, a lo largo de los ocho últimos días ha nevado de forma consecutiva en la Sierra de Tramuntana, en Mallorca, un fenómeno que no se producía en la isla desde hacía décadas. Por lo que respecta a las temperaturas en el conjunto de Baleares, si bien no han sido tan extremas como en buena parte de la Península, han sido mucho más bajas de lo habitual en esta época del año, con heladas nocturnas y temperaturas en torno a los cero grados en el interior de Mallorca, informa Josep María Aguiló .

El temporal llegó a paralizar el transporte público en Zaragoza. El Ayuntamiento de Zaragoza urge a los vecinos a no coger el coche particular y cierra todos sus parques por el riesgo de caída de árboles.

El titular de Transportes no ha ocultado que la situación "es grave" y ha comenzado su intervención reconociendo que " España afronta el temporal más grave en 50 años". Además, ha insistido en el mensaje a la ciudadanía de que "permanezcan en sus domicilios y sigan las recomendaciones de las autoridades". Además, ha apuntado que -con la creación de huelo- vamos a entrar en una situación quizá más peligrosa que la que tenemos ahora mismo.

La normalidad no volverá a Madrid y las zonas afectadas hasta que pasen las heladas que se pronostican para la próxima semana. En cuanto al cierre de barajas, Ábalos ha indicado que la situación en el aeropuerto se ha ido complicando y requiere de más garantías que en las carreteras. La vuelta a la normalidad en el aeropuerto de Madrid está condicionada a la evolución de la situación meteorológica, aunque el ministro ha indicado que se está trabajando intensamente para que esta noche se pueda abrir alguna pista en el aeropuerto madrileño, cerrado desde ayer.

La borrasca Filomena aún no ha abandonado España, pero para cuando lo haga llegará una ola de frío que durará del lunes al jueves . Aunque estos días ya se han registrado importantes heladas y teperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero, a partir del domingo la nieve que quedará en el suelo y los cielos despejados favorecerán aún más las bajas temperaturas, especialmente en las dos mesetas. Se prevé que los termómetros se sitúen por debajo de los cinco bajo cero de forma casi generalizada en estas zonas, e incluso los diez bajo cero en ciudades como Madrid. Esto favorecerá la creación de placas de hielo y dará paso a una nueva situación que podría ser incluso más peligrosa , según ha alertado este sábado el Gobierno.

La compañía ha cancelado hoy y mañana todas las operaciones en el aeropuerto de Madrid y ruega a los clientes que tengan vuelos que no acudan al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas ni a los aeropuertos de origen, porque no está saliendo ni llegando vuelo alguno.

La Aemet confirma que ha parado de nevar en Madrid. En concreto, empezó a nevar a mediodía del día 8, y ha parado aproximadamente 30 horas después. No obstante, no es descartable que pueda volver a nevar de manera más débil que hasta ahora.

Desde las 15 horas no hay atrapados en la M-40, según el último informe del Ministerio del Interior de las 17.30 horas

La Ume y las Fuerza de Seguridad se centran en que no falta el suministro eléctrico y que la nevada no afecte a la campaña de vacunación del Covid y el traslado de los viales que llegarán el lunes. Hay 657 carreteras y puertos afectados por la nieve, 133 están cerrados y tres vías son de la red principal, indica Marlaska.

"Casi 20.000 kilómetros de carreteras están afectados por el temporal; por ello reiteramos a los ciudadanos que no salgan de viaje, salvo que sea imprescindible. En caso contrario, tomar todas las medidas recomendadas y dejar libre el carril izquierdo para los servicios de emergencias", subraya.

Interpelan por los atrapados en la A-4 y A-5 y los camiones embolsados . "No hay ninguna persona en esa situación en la red principal", recalca Marlaska. Ábalos: "Más de 20.000 kilómetros de carreteras están en alerta roja, es decir, necesitan cadenas". En cuanto a los vehículos pesados, "hay que hacer un reconocimiento a la patronal ante su comportamiento ante la situación de crisis . El lunes comenzaremos con la UME a reestablecer sus servicios con convoyes".

Ábalos responde sobre cuándo se reestablecerán los servicios de Cercanías, Ave y aeropuerto. "No hay certezas. Se está en función de cómo avance el temporal. Nuestro mayor anhelo es volver a prestar el servicio, pero este debe hacerse sin riesgos. Mañana al mediodía habrá una reunión sobre la alta velocidad y la operatividad de Barajas"

Ábalos: "Hay que evitar riesgos. Media parte de España está afectada por el temporal de nieve, primero y habrá heladas, después". También hay que ser prudentes en cuanto a la movilidad (desplazamientos de peatones). "Estamos en pandemia y no nos podemos olvidar de eso. Si a la situación sanitaria le unimos el temporal, razón de más para la responsabilidad y para quedarse en casa", ha dicho en alusión a las imágenes festivas de la Puerta del Sol. Hasta aquí la comparecencia de los ministros

El Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado el dispositivo de atención a las personas sin hogar que viven en las calles de la ciudad, ante la lluvia, el viento y el temporal de viento que causa este sábado la borrasca 'Filomena'. El consistorio ha habilitado este sábado un pabellón de Fira de Barcelona con un centenar de plazas para estas personas, lo que eleva a 2.900 las disponibles para quienes no tengan dónde resguardarse, informa el consistorio en un comunicado.

El Gobierno está trabajando para que los camiones embolsados en las carreteras de diferentes puntos de España formen convoyes para trasladar alimentos, medicinas y vacunas a las poblaciones. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha comparecido desde la Delegación del Gobierno en Madrid para actualizar datos sobre los efectos de la borrasca 'Filomena', y han asegurado que ya no hay nadie atrapado en su vehículo en ningún punto de la red de carreteras de España.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han recomendado a los madrileños que retiren la nieve acumulada de los balcones y los diferentes aparatos que se encuentran al aire libre por seguridad, ya que se puede convertir en hielo ante la bajada drástica de las temperaturas. En un vídeo difundido por Emergencias Madrid, el portavoz de Bomberos Luis Soriano ha recomendado "siempre y cuando no considere un riesgo para la salud" que se retire la sobrecarga de nieve en los elementos de la vivienda que se encuentran en voladizo.

"No, directamente lo digo: el lunes no creo que se esté en condiciones de desplazarse como habitualmente lo hacen con su vehículo privado", ha manifestado. La opción de movilidad viene de mano del Metro que, como ha recordado, estará abierto las 24 horas. Será a "finales de la semana que viene" cuando la ciudadanía pueda recuperar "no toda pero sí cierta normalidad", ha señalado Almeida.