El club del gurmé de la droga

No buscan socializar, sino experimentar

El consumidor de este mercado es un sibarita que no busca socializar, sino experimentar. Es un solitario, un drogadicto maduro que no tiene prisa por meterse «una» raya, sino que pretende meterse «la» raya de mejor calidad posible. No busca la droga en lugares peligrosos ni con malchechores, también evita coincidir con yonquis que puedan arrebatarle las micras clavándole una chuta. Este aspecto ha sido siempre un problema, puesto que los mercados de la droga más peligrosos son al mismo tiempo los que siempre garantizan una calidad superior, una mercancía que se cortaba menos que la que podía encontrarse en las calles de las grandes urbes.

En los años 80, por ejemplo, Madrid vivió una epidemia de«caballo» que esquilmó a una generación, al tiempo que dejó las calles del centro oscuras y peligrosas. Esto produjo una epidemia de atracos y de tirones de bolso que convirtió barrios como Chueca o Malasaña en sitios a evitar a toda costa. A finales de los 80, las autoridades municipales comprendieron que los yonquis «necesitaban «un sitio donde conseguir droga y los alejaron del centro, permitiendo que lugares como Las Barranquillas o la propia Cañada Real fueran infiernos en la tierra, donde algunos consumidores nunca abandonaban el poblado. Por eso conseguir droga de calidad era al mismo tiempo peligroso e incómodo.