Horóscopo de hoy viernes 23 de mayo de 2025

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 23 mayo de tu signo del zodiaco. Anticípate y descubre qué te preparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en en tu puesto de trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá su curso? Y el dinero… ¿cambiará la coyuntura?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Descubre si la suerte va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no jugársela y andarse con diligencia. Según parece, el día de hoy puede presentarse algo complicado para algunos signos del zodiaco. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son fecundos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Aries

No todo el mundo entiende tu sentido del humor, de ahí que hoy se pueda producir un malentendido a causa de un comentario irónico que no sentará bien a alguien. Tus ganas de vivir se contagian con facilidad a los que tienes a tu alrededor. Eres una fuente inagotable de energía positiva y eso atrae mucho a quienes están en tu onda. En lo que se refiere a la suerte, la tendrás de cara siempre que la propicies. Y si te empeñas en no descansar lo suficiente, no vas a estar preparado para ganártela.

Tauro

No puedes encerrarte en casa porque tu situación económica no te permita hacer grandes excesos. Con poco dinero pero mucha imaginación puedes pasar un día estupendo. Son días muy favorables para la salud, eres capaz de regenerar las fuerzas consumidas con una rapidez asombrosa y enseguida estás preparado para volver a empezar. Hay algo que te preocupa y te quita el sueño, pero si, al menos de momento, no puedes hacer nada, es mejor que te dediques a otras cosas más provechosas.

Géminis

Tu economía se enfrenta a pérdidas en una apuesta algo arriesgada en el terreno financiero. Todo ello amenaza con quebrar el equilibrio que habías alcanzado. Falta poco para que zanjes de forma definitiva un problema relacionado con tu trabajo. Sólo tienes que mantener tu postura un poco más para alcanzar tus propósitos. Contarás con el apoyo incondicional de una persona que te puede ayudar mucho. No permitas que la soledad te deprima, piensa que es una etapa que te ha tocado vivir.

Cáncer

La energía te favorece en casi todo lo que hoy emprendas, y especialmente positivas serán las relaciones de amistad que den hoy sus primeros pasos. Estás de suerte. No te agobies si las cosas no te salen como tú quieres en el terreno sentimental, el mundo de los sentimientos es especialmente complejo y tienes que digerir las calabazas. Mantente a la expectativa porque esta actitud te ayudará a cubrirte las espaldas. Cuidado con lo que cuentas y a quien, pueden traicionarte.

Leo

Encontrarás en tu pareja la persona ideal para que te oriente en una cuestión espinosa que tiene que ver con las relaciones personales. Hazle caso, te aconsejará bien. Hoy te enfrentarás a una decisión en el ámbito sentimental, que te marcará para los próximos años. No te hacen falta grandes reflexiones, sólo hacerle caso al corazón. Prepárate para vivir hoy una experiencia totalmente nueva que te impresionará mucho. Puede que no te guste en el momento, pero ten en cuenta que te servirá en el futuro.

Virgo

La salida a los problemas que hoy te atosigarán llegará de la mano de la reflexión y de la cautela, nunca de las acciones impulsivas. Piensa antes de actuar. Estarás bastante delicado de salud. Procura que tus hábitos no favorezcan alguna enfermedad fuerte que podría meterte en la cama cuando menos lo necesitas. Si tienes animales domésticos en casa, procura tener hoy más cuidado de lo habitual, porque pueden causar un accidente relacionado con un objeto valioso o un aparato.

Libra

Demasiados excesos en lo que se refiere a tu salud, necesitas volver a ser el de siempre. Intenta recuperar tus energías, tu mente te lo agradecerá y tu cuerpo también. Es tiempo de que te redescubras como persona. Tus gustos, tus emociones o aquello que deseas lograr en la vida se enfatiza con una gran cantidad de energía positiva. Si vas a comenzar una nueva andadura profesional o quieres probar suerte en un nuevo proyecto, no lo hagas sin antes asesorarte con quienes conocen el tema mejor que tú.

Escorpio

No puedes multiplicarte para hacer las cosas, házselo saber a los que te rodean, o acabarás enfermando. Ya va siendo hora de que te centres en lo que respecta al dinero. Para ti será hoy muy valioso saber hasta dónde debes llegar en tus apuestas. Si te empeñas en conseguir algo, cueste lo que cueste, puede que al final no merezca la pena. En estos días se resalta tanto en tu personalidad como en tu físico los aspectos más positivos, y quedan ocultos los negativos. Te servirá para realizar nuevos contactos sociales.

Sagitario

Piensa muy bien tus palabras antes de decirlas, porque podrías hacer daño a quien menos quieres por una tontería. En el ámbito laboral tiendes a aburrirte y eso no es nada bueno. Esta no será una buena jornada para el trabajo pero no desesperes porque las cuestiones cambiarán pronto, es algo pasajero. En casa las cosas mejoran mucho de repente. La mañana comenzará hoy de una manera anodina, sin ganas para hacer grandes cosas, pero pronto te llegará una noticia o una llamada que cambiará las circunstancias.

Capricornio

Aunque tu dinero sigue creciendo, no te descuides demasiado o podrías entrar en una mala racha. En el amor te pedirán mucha dedicación, procura hablar claro. No te quedes con las ganas de vivir una aventura; si deseas o anhelas algo, lánzate. Precaución con una persona a la que piensas confiar dinero. Cuídate de los engaños, de las propuestas aparentemente ventajosas que en realidad esconden trampas que te podrían perjudicar mucho. No te dejes llevar por la avaricia.

Acuario

Si quieres lograr algo que consideras difícil, lucha todos los días un poco y acabarás por cruzar la meta mucho antes de lo que habías pensado. Debes creer más en ti mismo. En el trabajo entrarás en una etapa de mucha calma, y eso te dará la tranquilidad que necesitas para poder pensar en el futuro. Tus defensas están un poco bajas. Tus intervenciones en un asunto relacionado con la justicia serán muy acertadas, pero no conseguirás zanjar el asunto que tienes entre manos hasta dentro de un tiempo.

Piscis

Ese asunto que te tiene preocupado se resolverá sin que tú tengas que intervenir. En el amor, canaliza tus sentimientos en libertad absoluta, sin presiones externas. En el ámbito personal también necesitas replantearte qué es lo que realmente quieres hacer. Con tu pareja las cosas van bien, pero aún así necesitas algo más. Hoy conocerás a una persona que en el futuro te podrá ayudar mucho en el terreno profesional y enseguida te darás cuenta de ello. No obstante, no le pidas nada aún.

Recuerda que en ABC también puedes explorar las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si lo deseas, también puedes revisar las predicciones de tu animal del horóscopo chino y consultar cómo te va a ir este año según el animal que seas (de los 12 que existen en el zodiaco chino).

Más temas:

Astrología

Horóscopo