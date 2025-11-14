Suscríbete a
Utrera vive la increíble emoción de 'contemplar' a Cristo con las manos

La hermandad de la Vera-Cruz y el Santo Entierro de Utrera ha organizado un emotivo acto en colaboración con la ONCE

Jesús Despojado aprueba la posibilidad de celebrar sus cultos en otro templo

Antonio Álvarez del Pino, cartelista del 'Sevilla eucarística' 2026

Las personas invidentes de Utrera y la comarca han tenido la oportunidad de tocar la imagen del Santísimo Cristo Yacente
Alberto Flores

La capilla de San Francisco de Utrera, donde tiene su sede la hermandad de la Vera-Cruz y el Santo Entierro, ha sido el escenario de un precioso acto que ha dejado imágenes muy emotivas. Ha sido una cita que se ha celebrado con la ... organización conjunta de la corporación religiosa y la delegación local de la ONCE, y gracias a la cual las personas invidentes han podido sentir con sus manos la fuerza de una de las imágenes titulares de la hermandad, que procesiona cada Sábado Santo.

