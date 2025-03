Martes Santo en Sevilla: la actualidad de las hermandades y cofradías

San Lorenzo no abrirá esta tarde, ya que celebrarán los cultos internos para los hermanos

Santa Cruz no abrirá por la tarde, ya que los cultos serán de manera interna para los hermanos.

El autor de 'Cristo en la Alcazaba' y de 'Siervo de tus Dolores' es el músico más longevo de la Semana Santa. «La música me sirvió para acercarme a Dios», confesa. VER EN ESTE ENLACE

No se sabía en esa calle en cuanto se corrió la voz de la armónica conjunción de las piedras almohades, la iluminación de los candelabros y la noche cerrada sobre la que se recorta la silueta del Cristo de las Misericordias. VER EN ESTE ENLACE