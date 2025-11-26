Suscríbete a
imaginería

Martín Nieto culmina su primer Sagrado Corazón de Jesús

Esta obra irá a L'Hospitalet de Llobregat, a la parroquia de San Enrique de Ossó

Sagrado Corazón de Jesús
Sagrado Corazón de Jesús jorge cabrera
M. J. R. Rechi

Manuel Martín Nieto ha culminado una nueva obra: el Sagrado Corazón de Jesús, la primera imagen de esta advocación nacida en su taller, cuyo destino es la parroquia de San Enrique de Ossó, para presidir el templo ubicado en L'Hospitalet de Llobregat. ... La talla ha sido realizada, como la mayoría de sus trabajos, a lo largo de meses —y en ocasiones durante años— de entrega silenciosa, reflexión, búsqueda y oración, como así apunta el escultor e imaginero de Morón. «Disfruto profundamente del proceso íntimo de creación, pero también me llena el alma poder mostraros el resultado y sentir, a través de vuestra mirada, si esta obra logra tocar vuestro corazón, tanto como imagen de fe como pieza artística».

