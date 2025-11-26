Martín Nieto culmina su primer Sagrado Corazón de Jesús

Manuel Martín Nieto ha culminado una nueva obra: el Sagrado Corazón de Jesús, la primera imagen de esta advocación nacida en su taller, cuyo destino es la parroquia de San Enrique de Ossó, para presidir el templo ubicado en L'Hospitalet de Llobregat. ... La talla ha sido realizada, como la mayoría de sus trabajos, a lo largo de meses —y en ocasiones durante años— de entrega silenciosa, reflexión, búsqueda y oración, como así apunta el escultor e imaginero de Morón. «Disfruto profundamente del proceso íntimo de creación, pero también me llena el alma poder mostraros el resultado y sentir, a través de vuestra mirada, si esta obra logra tocar vuestro corazón, tanto como imagen de fe como pieza artística».

Es una imagen de tamaño natural, con unas dimensiones de 1,83 metros, realizada íntegramente en madera de cedro real, incluida la peana. Está estucada y policromada al óleo, técnica que utilizo también para los ojos, pues me permite aportar vida y dulzura a la mirada. En esta ocasión he incorporado pestañas de pelo natural en el párpado superior, acentuando así la ternura y humanidad del rostro de Cristo.

Las labores de estofado al temple, el corazón y el dorado han sido ejecutadas por Manuel Peña Suárez, «cuya sensibilidad y maestría han unido su arte al mío de forma excepcional. Agradezco igualmente la intervención de Pablo de Haro, responsable del pulido trabajo en el dorado».

El autor, Martín Nieto, ha señalado que «Cristo aparece con una expresión serena y ungida, abriendo suavemente su túnica para mostrar su corazón. En esta ocasión he prescindido del manto, optando por una túnica sencilla cuyos paños —trabajados con especial cuidado— aportan vida y realismo, sin restar protagonismo a lo verdaderamente esencial: el corazón que arde de amor por la humanidad».

Para Martín Nieto, «esta escultura ha supuesto para mí un auténtico desafío. He querido alejarme de las líneas barrocas más habituales de esta iconografía para buscar una representación más sobria, contemporánea y profunda, sin renunciar al clasicismo que tanto me inspira».